Simeone, ama tenere ritmi altissimi, proprio come piace a Mazzarri (Gazzetta)

Contro l’Atalanta però il mister spera di poter avere in campo il miglior attacco possibile, cioè Politano-Osimhen-Kvaratskhelia

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul Napoli di Mazzarri a meno di una settimana dall’esordio in campo contro l’Atalanta.

Il nuovo tecnico non ha ancora a disposizione tutta la rosa considerando gli infortunati e quanti sono ancora impegnati con le proprie Nazionali. Mazzarri spera di poter contare sul rientro di Osimhen, ma bisognerà attendere i prossimi giorni, intanto il mister ha parlato allungo col calciatore in questi giorni

“Vediamo se fra oggi e domani il nigeriano potrà ricominciare a lavorare in gruppo e se dunque il suo recupero per Bergamo sarà certo. In ogni caso la nuova guida tecnica in questi giorni è stato molto vicino a Victor, per creare il giusto feeling umano e al tempo stesso per cominciare a parlare di movimenti e situazioni da creare in attacco per portare il centravanti in poter calciare a rete”

Rientreranno poi Politano, Raspadori e soprattuto Kvara, reduce però da due gare impegnative con la Georgia. Tra gli osservati speciali di Mazzarri, scrive la Gazzetta ci sarà anche Simeone “uno che vorrebbe sempre spaccare il mondo e tenere sempre ritmi altissimi in allenamento. Proprio come piace al livornese”. La rosea sottolinea che Simeone “somiglia molto caratterialmente al mister”

Poi c’è il capitolo Lindstorm che Mazzarri dovrà valutare, ma intanto “sabato però si sentirebbe più sereno se potesse contare sul tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia. Il meglio in attacco possibile attualmente”

KVARA SEGNA PURE ALLA SPAGNA, SONO 15 LE RETI CON LA GEOGIA

Solo ieri nella sfida contro la Spagna Kvicha Kvaratskhelia è andato nuovamente in rete pareggiando. Ormai non esistono più molti aggettivi per descrivere le molteplici abilità del georgiano. Questa volta Kvaratskhelia si è infilato in mezzo ai difensori e sfrutta al meglio un passaggio filtrante centrale. Tocco ad anticipare l’intervento del portiere e palla in rete. E sono 15 reti con la Georgia

