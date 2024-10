Sarebbe un colpo sostenibile, futuribile, di talento ed esperienza. Il Napoli lo voleva già in estate come possibile sostituto di Zielinski

Samardzic a gennaio soddisfa i requisiti di De Laurentiis (Gazzetta)

Il Napoli rischia di trovarsi a corto di centrocampista. Per il momento Lobotka è alle prese con l’infortunio. Anguissa partirà a gennaio per la coppa d’Africa. Il resto dei giocatori in rosa non sembrano fornire le stesse garanzie del trio completato Zielinski. Anche il polacco prende tempo sul rinnovo mentre le voci che avvicinano all’Inter si fanno sempre più insistenti. De Laurentiis allora pensa al primo rinforzo per gennaio. Il nome prediletto è quello di Lazar Samardzic, vecchia fiamma dell’Inter. Ne scrive la Gazzetta con Salvatore Malfitano :

Samardzic individuato come erede di Zielinski

“Sostenibilità, futuribilità, talento, esperienza. L’operazione che potrebbe portare Lazar Samardzic al Napoli risponde a tutti i requisiti fissati da Aurelio De Laurentiis nella politica aziendale. L’obiettivo è stato individuato nel centrocampista dell’Udinese, che da tempo è nei radar del Napoli. In estate era stato valutato come possibile erede di Zielinski, se il polacco si fosse trasferito in Arabia Saudita, ma l’eccessiva calma con cui il club ha intrapreso le trattative in quel periodo non l’avrebbe di certo favorito. L’Inter invece l’aveva praticamente preso. Il direttore sportivo dei friulani, Federico Balzaretti, ha espresso proprio questo concetto prima della sfida col Torino. «Resterà anche a gennaio, perché abbiamo bisogno delle sue qualità. È importante per noi». Certo, non avrebbe giovato dare una posizione diversa. Ma è altrettanto difficile immaginare che l’Udinese impedisca a Samardzic di partire, se ci saranno tutte le condizioni per cederlo“.

L’operazione quindi sembra fattibile nonostante le dichiarazioni di Balzaretti. E si potrebbe impostare sulle stesse cifre concordate a suo tempo tra Inter e Udinese. Il vero ostacolo potrebbe rivelarsi l’accordo con l’entourage del giocatore. Senza andare troppo a ritroso, con l’Inter non andò in porto per questioni economiche con papà Mladen Samardzic. Il padre del centrocampista però troverà pane per i suoi denti di fronte a De Laurentiis.

L’intervista di Samardzic a Sportweek

«Non è mai stato un problema di soldi. Io so quello che è successo, ma ormai è passata e non voglio più parlarne. Sono uno che pensa positivo, l’Udinese è una squadra forte, un club organizzato, se resto ancora un anno è perfetto per me. Voglio fare un gran campionato qui, poi vedremo. Insomma, se oggi un grande club mi vuole, con chi deve parlare? Con papà».

