Rinnovo Kvaratskhelia, l’agente si aspettava di incontrare De Laurentiis a fine agosto (Gazzetta)

Mamuka Jugeli ha capito che per trattare con De Laurentiis è opportuno non forzare la mano.

Il Napoli ha archiviato, finalmente il rinnovo di Osimhen, arrivato, tra l’altro, poco prima che il nigeriano partisse per la Coppa d’Africa. Il nodo adesso appare l’enorme differenza di stipendio tra i due campioni azzurri, Victor e Kvaratskhelia. Il georgiano infatti guadagna 1,2 milioni netti, un nono dell’attaccante nigeriano, e proprio per questo anche per il georgiano si preme per il rinnovo, an che se il suo agente, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ha preferito non forzare la mano a De Laurentiis

Rinnovo Kvaratskhelia

Willy Sagnol, ct della Georgia, aveva reso noto che Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco seguivano Kvaratskhelia ma non risultano conversazioni col Napoli o con Mamuka Jugeli, il suo procuratore:

“Willy Sagnol, commissario tecnico della Georgia, il mese scorso aveva reso noto che Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco lo seguivano con attenzione. Tuttavia, non risulta alcuna conversazione né col Napoli né con Mamuka Jugeli, il suo procuratore ha capito che per trattare con De Laurentiis è opportuno non forzare la mano. Ci aveva provato, indirettamente, con una permanenza a Napoli alla fine di agosto, assistendo anche alle prime uscite in campionato, nella speranza che il presidente lo ricevesse. Sarebbe bastato anche che in via informale si fossero immaginati i termini di un nuovo accordo. Non solo non c’è stato l’incontro, ma il club si è anche sentito in diritto di smentire ogni notizia sulla trattativa. Così Jugeli aveva fatto ritorno in Georgia, distendendo gli animi. «Non discutiamo il rinnovo perché siamo”

