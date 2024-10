Tra Osimhen e Kvaratskhelia una differenza di stipendio di 8,5 milioni (Gazzetta)

Non è solo questione di vil denaro, soprattutto di considerazione. Sono i trascinatori, gli unici a poter essere venduti a più di cento milioni

Tra Osimhen e Kvaratskhelia una differenza di stipendio di 8,5 milioni. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano.

La contraddizione è stridente. Osimhen, con un ingaggio da 10 milioni di euro all’anno più bonus, guadagna in pratica dieci volte quanto percepito da Khvicha Kvaratskhelia, fermo a 1,5. Non è soltanto una questione di vil denaro, ma soprattutto di considerazione. A voler ripartire i meriti e le responsabilità tecniche nel Napoli, risultano analoghe tra i due calciatori. In modi diversi sono i trascinatori della squadra, imprescindibili, i migliori. Gli unici che a oggi potrebbero essere venduti per una somma di milioni a tre cifre.

Le situazioni sono comunque diverse. Osimhen ha rinnovato l’accordo, allungando la scadenza di un anno fino al 2026, ma l’impressione comune è che in estate sarà ceduto per il valore della clausola rescissoria da 120-130 milioni, probabilmente a qualche nobile decaduta del calcio inglese come il Chelsea o il Manchester United. Kvaratskhelia ha raccolto tanti apprezzamenti dai top club europei, senza però che fossero effettuati sondaggi concreti per un possibile trasferimento.

Osimhen con 10 milioni (più bonus e con effetto retroattivo) è di gran lunga il calciatore più pagato della Serie A. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport a firma Salvatore Malfitano. Il rinnovo monstre proietta il nigeriano in testa alla classifica dei calciatori paperoni del campionato italiano. Ancora per pochi mesi dicono i ben informati e anche i semplici appassionati. Un accordo che ricorda il rinnovo di Cavani in vista della prossima cessione dell’attaccante africano. Grazie alla clausola De Laurentiis si è garantito un’entrata per poter pensare al futuro. Il presente, ovviamente, è infarcito di mugugni di spogliatoio. Kvara guadagna 1,2 milioni netto, un nono del nigeriano. Immaginate quanto possa essere contento. Zielinski è con un piede nella Milano che De Laurentiis considera ancora nebbiosa. Tanto per fare due esempi.

