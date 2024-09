Osimhen si è riavvicinato al Napoli, ora servono i suoi gol (CorSera)

Con Garcia aveva avuto screzi per sostituzioni non gradite e aveva “rotto” con il club per il video su tik tok dove veniva deriso. Ma è acqua passata.

Il Napoli questa sera affronterà l’Inter in campionato; la squadra di Mazzarri farà a meno di Mario Rui, Olivera e Zanoli, ma ha ritrovato Victor Osimhen, che dovrà tornare a segnare con continuità. Il Corriere della Sera scrive:

“La forza del gol (quelli da fare) è l’arma a cui stasera si aggrappa il Napoli, che non solo rivede il suo centravanti nigeriano dal primo minuto, ma lo ritrova con uno spirito ancora più partenopeo. Con Garcia, Osimhen aveva avuto più di uno screzio per sostituzioni non gradite e aveva anche “rotto” con il club a seguito di un video su tik tok dove veniva deriso. Acqua passata; il nigeriano si è riavvicinato alla squadra e sta per firmare il rinnovo di contratto. Il georgiano Kvaratskhelia è l’altro protagonista della notte contro l’Inter, chiamato al confronto con Thuram”.

IL NIGERIANO COL NAPOLI (Gazzetta):

Il confronto a distanza con Lautaro Martinez lo stuzzica. Sono i due calciatori ad aver segnato di più in campionato nell’anno solare in corso, 27 reti l’argentino e 23 per Osimhen. I problemi fisici restano un argine all’espressione libera e continua del suo talento, e inevitabilmente finiscono per rallentare anche la squadra. Se gli azzurri possono contare sul proprio realizzatore principale, viaggiano ad una media di poco superiore ai 2 centri a partita (25 in 12 incontri); senza invece il rapporto cala a 1,5 (9 in 6 gare). Inoltre, la suggestione di non aver mai segnato all’Inter, giunto alla quarta stagione in Italia, si è comprensibilmente addensata nella sua mente.

