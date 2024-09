Osimhen, De Laurentiis non permetterà l’addio a parametro zero (Gazzetta)

Non è cambiato niente: o rinnova raddoppiando l’ingaggio e accetta una clausola rescissoria da almeno 120 milioni, oppure lascia Napoli

Osimhen, De Laurentiis non permetterà l’addio a parametro zero. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano.

Il percorso della Nigeria in Coppa d’Africa scandirà il periodo d’assenza forzata tra gennaio e febbraio, nei prossimi mesi d’altro canto dovrà fare chiarezza sulle intenzioni. Poche le opzioni, in sostanza sono sempre le stesse: resta, rinnova raddoppiando l’ingaggio e accetta una clausola rescissoria da 120 milioni di euro a salire; oppure lascia Napoli, portando a De Laurentiis un’offerta congrua al valore del suo cartellino, in linea con le dinamiche del mercato. Di certo il presidente non permetterà che si liberi a parametro zero alla naturale scadenza del suo contratto, prevista a giugno 2025, quindi non concederà un’altra annata di proroghe e riflessioni.

IL PRESSING DEL CHELSEA (TELEGRAPH)

IL TELEGRAPH VUOLE OSIMHEN A GENNAIO

La notizia il Telegraph la batte come “esclusiva”: il Chelsea è pronto a fare di Victor Osimhen il suo obiettivo principale, magari già a gennaio. Fonti italiane, scrive il giornale inglese – dicono che l’attaccante del Napoli è aperto al trasferimento allo Stamford Bridge.

Una notizia autorevole, tanto che viene immediatamente ripresa dai giornali spagnoli, ma anche dalla Bbc.

“Il nazionale nigeriano – scrive il Telegraph – dovrebbe costare una cifra richiesta di oltre 100 milioni di sterline e potrebbe battere il record della Premier League di 106,8 milioni di sterline pagato dal Chelsea per Enzo Fernandez. Il che potrebbe rendere difficile un accordo a gennaio. Ma è una posizione che Pochettino vuole riempire a lungo termine”.

“Il Chelsea ha un legame con Osimhen attraverso Kalidou Koulibaly, che ha lasciato il club in estate per l’Al-Hilal in Arabia Saudita ma ha amici nel club. È vicino a Osimhen. Il rapporto di Osimhen con il Napoli è stato messo alla prova in questa stagione, con i suoi rappresentanti che hanno minacciato azioni legali per un video pubblicato su un account TikTok ufficiale del club che prendeva in giro il proprio giocatore. Secondo fonti italiane il Chelsea sarebbe un club che il giocatore prenderebbe in considerazione”.

“Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato il mese scorso del rapporto tra il giocatore e il club insistendo sul fatto che è ‘del tutto fuori luogo’ che ci sia tensione tra le due parti. Hanno cambiato allenatore in questa stagione, con Walter Mazzarri, ex allenatore del Watford, che ha preso la guida dopo la partenza di Rudi Garcia. Il Napoli ha sconfitto l’Atalanta 2-1 questo fine settimana con Osimhen partito dalla panchina per la sua prima apparizione in sei settimane a seguito di un problema al tendine del ginocchio”.

