Napoli-Inter, un pareggio sembra il risultato più probabile (Libero)

Libero ospita il consueto commento di Luciano Moggi al campionato, questa volta sulla sfida di questa sera tra Napoli e Inter Moggi scrive

“La squadra di Mazzarri, nonostante la sconfitta per 4-2 rimediata in Champions al Bernabeu contro il Real Madrid di Ancelotti, ha fatto capire di essere in piena ripresa tecnica e di autostima. L’Inter, reduce dal pareggio rocambolesco per 3-3 in casa del Benfica, troverà molte più difficoltà rispetto al solito nel mantenere quantomeno inalterato il vantaggio dei due punti sulla Juve. Un pareggio a Napoli ci sembra il risultato più probabile e porrebbe nerazzurri e bianconeri a pari punti. L’Inter però sta attraversando un periodo di forma importante: avendo acquisito la qualificazione agli ottavi con due giornate di anticipo, era andata in Portogallo con la formazione rivoluzionata per far riposare diversi titolari. Trovatasi sotto 3-0 all’intervallo, nella ripresa ha ingranato una marcia superiore, recuperando lo svantaggio e creandosi anche l’occasione per vincere. Un segno di eccellente forma di tutto il gruppo. Per cui, al Maradona, è lecito aspettarsi una grande partita con tanto equilibrio”.