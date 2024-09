Napoli: Juve e Inter, due partite che possono orientare la stagione (Sky)

Mazzarri ritorna al Maradona dopo 3856 giorni, era un Napoli-Siena. Contro l’Inter, Osimhen gioca. Vincere significherebbe coltivare delle speranze

Gli aggiornamenti da Castel Volturno riportati da Sky Sport. Le parole dell’inviato Francesco Modugno che ha riportato le parole del presidente De Laurentiis alla vigilia di Napoli-Inter. Gli azzurri di Mazzarri domani ospitano l’Inter di Inzaghi. E la domanda è su Osimhen:

«Osimhen gioca? Si, gioca. Dovrebbe giocare, tra un po’ c’è la rifinitura. Sta meglio, sta crescendo la condizione. Poi c’è l’altra domanda. Ma Osimhen rinnova? Oggi sono arrivate le parole di De Laurentiis. Ha annunciato in maniera roboante una firma imminente. Sono le parole del presidente, dopo la trattativa che si è conclusa con una stretta di mano rimasta a Castel di Sangro. Questa mattina le parole di De Laurentiis».

Contro l’Inter la prima di Mazzarri al Maradona. Il mister del Napoli ritorna nello stadio di casa dopo tanto tempo. Lo ricorda Modugno:

«Mazzari ritorna al Maradona 3856 giorni dopo l’ultima volta. Era un Napoli-Siena. Ricordo gli ultimi scalini saliti da Walter Mazzarri, ancora rincorso da De Laurentiis. Ma Mazzarri aveva già scelto. Domani il ritorno al Maradona, ci torna contro l’Inter. Poi la Juventus. Due partite che possono orientare la stagione. Le ambizioni sono di entrare tra le prime quattro. Poi c’è lo scudetto sul petto che va difeso. Vincere contro l’Inter significherebbe mettersi in scia e coltivare delle speranze e dei sogni. Siamo ai primi di dicembre ma certe partite pesano più di altre e quella contro l’Inter è una di quelle che vale tanto».

Napoli-Inter: Juan Jesus confermato a sinistra, Zielinski verso il sì (Sky)

Domenica alle 20:45 ci sarà la sfida tra Napoli-Inter, importantissima per entrambe le squadre in ottica campionato

Sky ha raccolto le informazioni dai suoi inviati per costruire la probabile formazione della partita.

Mazzarri, che non è ancora in condizioni perfette di salute, sta monitorando la situazione di Zielinski. Il centrocampista polacco non è ancora tornato in forma, ma contro l’Inter dovrebbe stringere i denti ed essere titolare in mediana. Qualora non dovesse farcela, sarebbero pronti al posto suo sia Elmas che Cajuste. Osimhen ha continuato a macinare minuti nelle gambe tra Bergamo e Madrid e dovrebbe partire titolare. Difficilmente però resterà in campo per tutta la partita.

Juan Jesus dovrebbe essere confermato a sinistra al posto degli infortuni Rui e Olivera. Mazzarri non ha dubbi su Meret, che resterà portiere titolare.

ilnapolista © riproduzione riservata