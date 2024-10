Napoli, i convocati di Mazzarri contro il Cagliari: out Zielinski ed Elmas

I due centrocampisti si sono infortunati durante la rifinitura, Mazzarri potrebbe scegliere di mandare in campo Gaetano

Il Napoli ha pubblicato i convocati per la gara di questa sera contro il Cagliari di Ranieri. Il comunicato del club:

“Napoli-Cagliari questa sera alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 16esima giornata di Serie A.

Dirige il match l’arbitro Marcenaro d Genova. I convocati: Contini Nikita, Gollini Pierluigi, Meret Alex, Di Lorenzo Giovanni, Juan Jesus, Mario Rui Silva Duarte, Natan Bernardo, Ostigard Leo, Rrahmani Amir, Zanoli Alessandro, Anguissa Frank, Cajuste Jens, Demme Diego, Gaetano Gianluca, Lindstrom Jesper, Lobotka Stanislav, Osimhen Victor, Politano Matteo, Kavaratskhelia Khivcha, Raspadori Giacomo, Simeone Giovanni, Zerbin Alessio“.

Non risultano fra i convocati Elmas e Zielinski. Entrambi i centrocampisti si sono infortunati durante la seduta di rifinitura. Lo ha scritto questa mattina il Corriere dello Sport:

“All’ultimo momento, proprio in quella che chiamano rifinitura, il centrocampo ha perso uno dei riferimenti – Zielinski – e il suo sostituto – cioè Elmas – e quindi il progetto titolarissimi è evaporato. Piccoli fastidi (il macedone ne avrà per due settimane; il polacco vuole giocare con la Roma, prima di entrare nel regime di possibile svincolato, avendo il contratto in scadenza 2024) e ballottaggio inevitabile: Gaetano è in vantaggio su Cajuste, ma sono millimetri e dettagli filosofici sulla interpretazione, e comunque ci sarà una squadra inedita”.

Ranieri torna a Napoli 31 anni dopo

Il commento di Antonio Giordano sul Corriere dello Sport:

Trentuno anni dopo, Napoli ricompare, ancora e di nuovo, ed è un dolce zigzagare negli highlights d’una carriera deliziosamente possente che brilla pure d’un precedente luminoso: 19 settembre del 1990, nel San Paolo che sa ancora del secondo scudetto c’è il Cagliari matricola, è Davide contro Golia. «E io me la ricordo bene quella partita, loro avevano lo scudetto sulle magliette… Ci attacchiamo a tutto». E De Laurentiis, il padre ma anche suo figlio Luigi, faranno le stesse cose, semmai gli scongiuri o qualche «rito», perché trentuno anni o sei mesi a volte si somigliano, e l’11 giugno, al «San Nicola», quando ormai pareva fatta, a due minuti e quaranta secondi dalla fine, il Cagliari frantumò il sogno del Bari. Sotto la faccia d’angelo si nasconde, a volte, un amabilissimo diavolo.

