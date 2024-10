Si sono infortunati nella stessa rifinitura. Va aggiunto Olivera mentre Mario Rui oggi contro il Cagliari dovrebbe andare in panchina

L’infermeria del Napoli si riempie di nuovo: fuori Elmas e Zielinski in un colpo solo. Vanno poi aggiunti Olivera e Mario Rui che però oggi dovrebbe andare in panchina anche se in campo sarà confermato Natan autore di un’ottima prestazione in Champions contro il Braga. La partita del Cagliari sarà un buon test per capire se effettivamente ci sia stata una crescita come laterale difensivo di sinistra.

Scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano:

All’ultimo momento, proprio in quella che chiamano rifinitura, il centrocampo ha perso uno dei riferimenti – Zielinski – e il suo sostituto – cioè Elmas – e quindi il progetto titolarissimi è evaporato. Piccoli fastidi (il macedone ne avrà per due settimane; il polacco vuole giocare con la Roma, prima di entrare nel regime di possibile svincolato, avendo il contratto in scadenza 2024) e ballottaggio inevitabile: Gaetano è in vantaggio su Cajuste, ma sono millimetri e dettagli filosofici sulla interpretazione, e comunque ci sarà una squadra inedita.

Quindi Elmas resterà in infermeria con ogni probabilità fino al 2024. Così salterebbe Cagliari, la Coppa Italia contro il Frosinone, Roma, e forse anche il Monza il 29 dicembre.

Prosegue il Corsport:

C’erano una volta i titolarissimi – e giocavano sempre quelli – e ora non possono esserci, eh no, perché proprio quando Mazzarri aveva pensato ancora a loro, Piotr Zielinski ha alzato la mano e si è quasi arreso per non pregiudicarsi anche la Roma. Un’infiammazione lo inquieta, stamani prova ma è più no che sì.

L’obiettivo Champions.

Quel mondo lì, così abbagliante, va riconquistato adesso, dal Cagliari in poi, per starsene nel perimetro luccicante del quarto posto, che Mazzarri vuole riprendersi, inventandosi qualcosa: all’ultimo momento, proprio in quella che chiamano rifinitura, il centrocampo ha perso uno dei riferimenti – Zielinski – e il suo sostituto – cioè Elmas – e quindi il progetto titolarissimi è evaporato. Piccoli fastidi (il macedone ne avrà per due settimane; il polacco vuole giocare con la Roma, prima di entrare nel regime di possibile svincolato, avendo il contratto in scadenza 2024) e ballottaggio inevitabile: Gaetano è in vantaggio su Cajuste, ma sono millimetri e dettagli filosofici sulla interpretazione, e comunque ci sarà una squadra inedita.

ilnapolista © riproduzione riservata