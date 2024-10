Napoli-Frosinone, massiccio turnover per entrambe le squadre (Sky)

«Nel 4-3-3 che può cambiare a partita in corso ci sono Lindstrom Simeone e Raspadori. Anche Di Francesco cambia, potrebbe mettersi a tre in difesa»

Gli ultimi aggiornamenti da Sky prima di Napoli-Frosinone. Il Napoli questa sera messo in campo da Mazzarri potrebbe essere molto diverso da quello visto contro il Cagliari. Il tecnico pensa a un massiccio turnover per questa sera. In palio ci sono i quarti di finali di Coppa Italia, ma per arrivarci serve vincere questa contro il Frosinone di Di Francesco. Nel Napoli spazio a chi ha giocato meno e quindi dentro Zanoli, Gaetano, Lindstrom e Demme. Ritorna titolare Mario Rui.

Le parole di Francesco Modugno:

«Entrambe le squadre fanno turnover massiccio. Mazzarri potrebbe cambiare nove giocatori su undici. I due confermati non sono proprio dei titolarissimi. Ora che Mario Rui è ristabilito e verrà riproposto dall’inizio, magari Natan non è proprio un titolarissimo. Oggi il brasiliano gioca e torna nella sua posizione di centro sinistra con Ostigard. I due formano una coppia inedita. I due centrali titolarissimi sembrano gli altri due, Rrahmani e Juan Jesus. Zanoli a destra, un’occasione per lui. Demme play basso, potrebbe ritrovare il campo stasera e la possibilità di mettersi in mostra per gennaio. C’è Gaetano e c’è anche Cajuste e poi davanti in questo 4-3-3 che può cambiare a partita in corso, ci sono Lindstrom Simeone e Raspadori. La vincente troverò ai quarti di finale la vincente tra Juve e Salernitana. Il Frosinone cerca la storia, la squadra di Di Francesco non è mai arrivata ai quarti di Coppa Italia. Potrebbe cambiare anche canovaccio tattico mettendosi anche a tre in difesa e inserire dal primo il georgiano Giorgi Kvernadze».

Napoli-Frosinone, la lista dei convocati di Mazzarri

“Napoli-Frosinone alle ore 21 allo Stadio Maradona per l’ottavo di finale di Coppa Italia. Dirige il match l’arbitro Abisso di Palermo. I convocati: Contini Nikita, Gollini Pierluigi, Meret Alex, Di Lorenzo Giovanni, Zanoli Alessandro, Juan Jesus, D’Avino Luigi, Natan Bernardo De Souza,Ostigard Leo, Rrahmani Amir, Mario Rui, Cajuste Jens, Demme Diego, Gaetano Gianluca, Lindstrom Jesper, Lobotka Stanislav, Russo Lorenzo, Politano Matteo, Kvaratskhelia Kvhicha, Raspadori Giacomo, Simeone Giovanni, Zerbin Alessio, Osimhen Victor”

