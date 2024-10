Napoli-Frosinone, i convocati di Mazzarri

Out Elmas per infortunio. Staserà Lindstrom avrà l’occasione di mettersi in mostra

Stasera ci sarà la sfida di coppa italia tra Napoli e Frosinone allo stadio Maradona. La vincitrice delle due dovrà affrontare una tra Juventus e Salernitana.

La lista dei convocati di Mazzarri:

“Napoli-Frosinone alle ore 21 allo Stadio Maradona per l’ottavo di finale di Coppa Italia.

Dirige il match l’arbitro Abisso di Palermo.

I convocati: Contini Nikita, Gollini Pierluigi, Meret Alex, Di Lorenzo Giovanni, Zanoli Alessandro, Juan Jesus, D’Avino Luigi, Natan Bernardo De Souza,Ostigard Leo, Rrahmani Amir, Mario Rui, Cajuste Jens, Demme Diego, Gaetano Gianluca, Lindstrom Jesper, Lobotka Stanislav, Russo Lorenzo, Politano Matteo, Kvaratskhelia Kvhicha, Raspadori Giacomo, Simeone Giovanni, Zerbin Alessio, Osimhen Victor”

Gli aggiornamenti di Sky sulla partita di stasera:

Napoli-Frosinone, si comincia col 4-3-3 poi si vedrà sul campo (Sky)

Stasera si giocherà la partita di Coppa Italia Napoli-Frosinone. Per la squadra allenata da Mazzarri ci saranno in campo forze fresche, con un massiccio turn-over.

Modugno, inviato Sky, ha dato degli aggiornamenti sulla formazione:

«Non è la Champions, però la continuità e l’abitudine alla vittoria va allenata. C’è l’obiettivo prioritario di rientrare tra le prime quattro. c’è la necessità di gestire le forze e gli umori. Il Napoli di stasera non è il Napoli 2, non sarebbe giusto definirlo così, considerando il valore anche economico di chi andrà in campo, ma è sicuramente un altro Napoli. La squadra ne potrebbe cambiare 9: confermati Natan e Cajuste. Si parte con il 4-3-3, ma poi vedremo sul campo, ci sarà anche ricerca di un nuovo equilibrio. Mario Rui titolare dal primo minuto. Demme ci sarà dall’inizio. Lindstrom sarà l’osservato speciale. Il Napoli o il Frosinone troverebbero la vincente tra Juve e Salernitana»

Finalmente Lindstrom avrà l’occasione di mettere in mostra le proprie qualità.

La Gazzetta scrive su di lui:

Lindstrom, l’oggetto misterioso ha la sua chance in Coppa Italia (Gazzetta).

Stasera alle 21 Napoli-Frosinone di Coppa Italia. Ampio turnover di Mazzarri che in attacco schiererà Simeone Raspadori Lindstrom.

ilnapolista © riproduzione riservata