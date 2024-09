Napoli-Braga, le probabili: sarà Osimhen a guidare l’attacco (Sky)

Difficilmente Mazzarri si priverà del suo centravanti. Se lui non ce la fa, Raspadori è favorito su Simeone. In difesa confermato Juan Jesus al centro e Natan a sinistra.

Domani si terrà la sfida di Champions tra il Napoli e il Braga, decisiva per la qualificazione agli ottavi.

Secondo quanto riporta Sky, sarà probabilmente Osimhen a guidare l’attacco. Anche se Mazzarri dice che lo valuterà dopo il suo ritorno dalla cerimonia del Pallone d’oro Africano, difficilmente l’allenatore si priverà del suo centravanti. Se non dovesse farcela, Raspadori sarebbe favorito su Simone. Buone notizie per Kvara, il georgiano è guarito dal suo stato influenzale. In difesa confermato Natan a sinistra con Juan Jesus al centro e Zanoli pronto a subetrare a partita in corso. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

In difesa conferma per Natan a sinistra con Zanoli dalla panchina

a sinistra con dalla panchina Davanti dovrebbe esserci Osimhen con Politano e Kvara, che recupera dalla febbre . Mazzarri vuole comunque valutare il nigeriano una volta rientrato dal Marocco (è volato a Marrakech per la cerimonia del Pallone d’oro africano)

con e . Mazzarri vuole comunque valutare il nigeriano una volta rientrato dal Marocco (è volato a Marrakech per la cerimonia del Pallone d’oro africano) In caso Osimhen parta dalla panchina, favorito Raspadori per sostituirlo

BRAGA (4-2-3-1) probabile formazione: Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Borja; Moutinho, Carvalho; Djalo, Zalazar, Horta; Banza. Allenatore: Jorge.

La conferenza di Mazzarri alla viglia della partita:

Mazzarri: «Il Napoli tira male in porta, tiriamo alto. Dobbiamo allenarci sui tiri da fuori».

Lo ha detto il tecnico del Napoli in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Braga.

«Con la Juventus abbiamo fatto sette tiri, purtroppo se non fosse stato il giorno prima di una partita importante avrei fatto tiri in porta. Tiriamo male, tiriamo alto. Il primo anno che ero a Napoli, i centrocampisti fecero zero gol. Con Dzemaili e Inler che fecero 8 e 6 gol, arrivammo secondi, bisogna trovare il gol dalla distanza. L’Inter non aveva fatto niente e ha trovato il gol col tiro dalla distanza. Bisogna trovare anche il gol da fuori, non si può entrare in porta sempre con l’uno-due».

IL RESTO DELLA CONFERENZA

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri in conferenza per presentare la sfida contro il Braga di domani sera al Maradona, sfida che per gli azzurri significa dentro o fuori dalla Champions.

«Domani è fondamentale passare il turno, innanzitutto. Sono proiettato di giorno in giorno amigliorare ogni aspetto che ho visto. Deve ritrovare l’equilibrio che aveva lo scorso anno, non concedere ripartenze, gol un po’ così che l’anno scorso non prendeva, fase difensiva più attenta, squadra compatta. In parte si sono visti aspetti migliorati. Dal punto di vista del risultato siamo stati carenti. Mi aspetto squadra più solida, più compatta. Il calcio che ha fatto vedere anche con me, perché con la Juve si è giocato molto bene nel primo tempo, anche con l’Inter. Domani è importante passare il turno, essendo solidi senza regalare nulla».

ilnapolista © riproduzione riservata