Napoli-Braga, i convocati di Mazzarri: c’è Osimhen

Tutti convocati per la sfida contro il Braga. Mazzarri potrebbe confermare gli undici che hanno giocato contro la Juventus

Napoli-Braga questa sera alle ore 21 per la sesta giornata del Girone C di Champions League in programma allo Stadio Maradona. Gli uomini convocati da Walter Mazzarri dopo la seduta di rifinitura di questa mattina:

Portieri: Contini Nikita, Gollini Pierluigi, Meret Alex.

Difensori: Di Lorenzo Giovanni, Zanoli Alessandro, Juan Jesus, Natan Bernardo De Souza, Ostigard Leo, Rrahmani Amir.

Centrocampisti: Anguissa Frank, Cajuste Jens, Elmas Eljif, Gaetano Gianluca, Lindstrom Jesper, Lobotka Stanilsav, Zielinski Piotr.

Attaccanti: Politano Matteo, Kvaratskhelia Khvicha, Raspadori Giacomo, Simeone Giovanni, Zerbin Alessio, Osimhen Victor.

La probabile formazione secondo il Corriere dello Sport

Ieri al centro sportivo di Castel Volturno si è rivisto pure Cajuste in campo con i colleghi, dopo il trauma distorsivo a un ginocchio rimediato venerdì all’Allianz: le sue condizioni saranno verificate nel corso della rifinitura di stamattina, ma la sua convocazione a questo punto è quasi certa. Ancora lavoro personalizzato per Mario Rui e palestra più terapie per Olivera: e anche con il Braga, a sinistra, toccherà a Natan adattarsi. Con Juan Jesus a completare la linea a quattro.

A conti fatti, considerando il recupero di Kvara e il lancio di Osimhen dal primo minuto a prescindere dal viaggio lampo in Marocco, Mazzarri confermerà la stessa formazione che ha giocato venerdì all’Allianz con la Juventus. Undici uomini su undici, undici titolarissimi: la squadra è rientrata da Torino dopo la partita ed evidentemente, secondo le valutazioni dello staff tecnico, ha avuto tutto il tempo di recuperare. Niente turnover, insomma, neanche un cambio.

