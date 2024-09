Natan confermato a sinistra, contro il Braga i titolarissimi di Mazzarri (Corsport)

Niente turnover, neanche un cambio rispetto alla partita contro la Juventus. Per lo staff hanno avuto tutto il tempo di recuperare

Natan confermato a sinistra, contro il Braga i titolarissimi di Mazzarri. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini

Ieri al centro sportivo di Castel Volturno si è rivisto pure Cajuste in campo con i colleghi, dopo il trauma distorsivo a un ginocchio rimediato venerdì all’Allianz: le sue condizioni saranno verificate nel corso della rifinitura di stamattina, ma la sua convocazione a questo punto è quasi certa. Ancora lavoro personalizzato per Mario Rui e palestra più terapie per Olivera: e anche con il Braga, a sinistra, toccherà a Natan adattarsi. Con Juan Jesus a completare la linea a quattro.

A conti fatti, considerando il recupero di Kvara e il lancio di Osimhen dal primo minuto a prescindere dal viaggio lampo in Marocco, Mazzarri confermerà la stessa formazione che ha giocato venerdì all’Allianz con la Juventus. Undici uomini su undici, undici titolarissimi: la squadra è rientrata da Torino dopo la partita ed evidentemente, secondo le valutazioni dello staff tecnico, ha avuto tutto il tempo di recuperare. Niente turnover, insomma, neanche un cambio.

Natan non è un centrale adatto per la serie A né un esterno (Barbano)

Natan non è un centrale adatto per la serie A né un esterno. Lo scrive Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport.

Tutte le volte in cui Natan non ha passato la palla indietro, come per disfarsi di un oggetto ingombrante, se n’è disfatto cedendola in ritardo al georgiano cinturato alle spalle dai marcantoni di Allegri. Ci sono voluti settanta minuti per comprendere che il giovane brasiliano non è un centrale adatto per la serie A e non è neanche un esterno. Quando è entrato il giovane Zanoli, in pochi secondi la musica è cambiata. Ancorché tardi, troppo tardi. Perché il giovane rincalzo rientrato dalla Samp ha dimostrato di avere gambe e testa per meritare la maglia, finalmente spingendo sulla fascia come deve fare un terzino e togliendo dai piedi di Chiesa una palla pericolosissima.

