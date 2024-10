Napoli, Anguissa non è più dominante e nessun altro recupera come faceva Kim (Gazzetta)

In vista del Barcellona: il Napoli concede troppo spazio nelle transizioni avversarie: c’è quasi sempre la possibilità per avvicinarsi a Meret

Napoli, Anguissa non è più dominante e nessun altro recupera come faceva Kim. È l’analisi della Gazzetta che analizza la sfida di Champions contro il Barcellona.

Per quanto riguarda l’avversario, beh, poteva andare meglio, ma anche molto peggio: il Barcellona è un nobile frequentatore della Champions League, ma sta vivendo una stagione controversa. Pericolosa sì, leggermente favorita anche, ma la squadra di Xavi dovrà soffrire per passare il turno. E rispetto a quanto si è visto nella prima parte della stagione, il Napoli ha maggiori margini di crescita a patto, ovviamente, che questi due mesi di lavoro vengano sfruttati bene.

La doppia sfida con il Barcellona dipenderà da tante variabili. Sono due squadre che nella prima parte della stagione hanno evidenziato un equilibrio tattico precario, come dimostrano i gol incassati. Il Napoli concede troppo spazio nelle transizioni avversarie: c’è quasi sempre la possibilità di trovare un corridoio abbastanza largo per servire un compagno e avvicinarsi a Meret. Questione tattica, di distanze e raccordo tra reparti, ma anche questione atletica: Anguissa, ad esempio, non è più dominante come l’anno scorso. Senza Kim, poi, non ci sono altri difensori veloci a recuperare all’indietro. Insomma, Mazzarri deve riaccorciare la squadra e restituirle serenità nella lettura dei momenti della partita.

AL BARCELLONA ORA LEWANDOWSKI È UN PROBLEMA (ATHLETIC)

Il Barça pareggia ancora, contro il Valencia finisce solo 1-1 nonostante le numerose occasione create dalla squadra di Xavi. Il problema dei gol inizia a diventare davvero insostenibile per una squadra che lotta per il campionato e per la Champions. Già el Mundo Deportivo segnalava le difficoltà del Barça.

The Athletic fornisce nuovi elementi per capire la portata del problema blaugrana:

“Per riassumere, il Barça aveva un xG di 3,24 contro 0,54 del Valencia. Girona (persa 4-2): 4,25 contro 2,94 xG. Real Madrid (persa 2-1): 1,32 contro 0,96 xG. Granada (pareggio 2-2): 3,00 contro 0,61 xG“.

Lewandowski sembra il colpevole numero uno. Un centravanti arrivato al Barça per essere il leader, mal sopporta la concorrenza con le giovani promesse:

“Lewandowski ha giocato un’altra partita senza segnare. Contro il Royal Anversa non ha tirato né nello specchio della porta, né bersaglio. In molte occasioni, Lewandowski si è lamentato che i compagni di squadra non lo cercano abbastanza. Lewandowski è arrivato per guidare la squadra in un periodo di transizione nell’era post-Messi. E nonostante abbia iniziato molto bene, non è stato il leader di cui avevano bisogno. Da quando è tornato dal Qatar 2022, tuttavia, non è più lo stesso. In questa stagione, l’ormai 35enne ha segnato solo otto volte nella Liga e la sua efficienza e la sua brillantezza sotto porta sono crollate. Lewandowski è conosciuto come un giocatore che comunica molto in campo, dà consigli soprattutto ai giovani. Ora ha cambiato quella comunicazione in un atteggiamento di rabbia costante o di lamentela quando la palla non gli viene passata“.

A sottolineare il diverso atteggiamento del polacco c’è il famoso video in cui ignora il cinque di Lamina Yamal. Un atteggiamento di insofferenza insolito per un giocatore del suo club. Inoltre le voci di mercato non aiutano. Ormai è scontato l’acquisto da parte del Barcellona dell’attaccante brasiliano Vitor Roque:

“Dato il buco che Gavi lascia nel loro centrocampo, il fatto che stiano sfruttando lo spazio libero per ingaggiare un attaccante ti dice tutto quello che devi sapere su quanto sia diventato grande il problema del gol“.

