La Stampa: il Napoli ha il miglior risultato in Champions negli ultimi quattro anni. Agli azzurri servono sei punti: i quarti, due vittorie e un pari.

Mondiale per club, a parità di punti tra Napoli e Juventus si qualifica il Napoli.

È quel che ci spiega La Stampa che fa un pezzo sulle possibilità dei bianconeri di partecipare al Torneo Fifa che si disputerà negli Stati Uniti la prossima estate dal 15 giugno al 13 luglio e soprattutto avrà un montepremi da 2 miliardi di euro.

Due le italiane che andranno: una è l’Inter. L’altra verrà fuori da Juventus e Napoli. Valgono solo i risultati in Champions. La Juve ha 47 punti ma è ferma. Il Napoli ne ha 41. Ogni vittoria vale due punti, il pareggio uno e il passaggio del turno uno. Il Napoli deve fare sei punti per andare al Mondiale per club. Quindi deve certamente arrivare ai quarti e cercare di vincere due partite e pareggiarne una.

Ecco cosa scrive La Stampa.

I bianconeri sono in pole position e hanno brindato alla retrocessione del Milan in Europa League, visto che i rossoneri sono matematicamente fuori dai giochi con 41 punti, ma ora devono sperare che il Napoli (41) e la Lazio (33) non facciano strada

in Champions. Perché ogni vittoria vale due punti, mentre il pareggio solo uno e la qualificazione ai turni successi ne

porta un altro di bonus. Se la squadra di Sarri è distante 14 lunghezze e quindi non spaventa la Juve, diverso è il discorso

per i campioni d’Italia in carica. Il Napoli, per sorpassare i bianconeri nel ranking, deve fare sette punti: quindi

superare l’ostacolo degli ottavi di Champions (oggi il sorteggio) con due successi in due partite e poi vincere almeno

una partita dei quarti. In caso di parità a quota 47, invece, la Juventus verrebbe penalizzata dalla regola del miglior risultato

negli ultimi quattro anni: gli azzurri ai quarti di finale ci sono andati, mentre i bianconeri si sono fermati agli ottavi contro Porto e Villarreal. Se il primo obiettivo stagionale è blindare il ritorno nella Champions, che il prossimo anno cambierà formato e sarà più ricca, non da meno sarà “gufare” le rivali italiane per giocarsi il Mondiale.

