Mondiale per club, c’è il regolamento: il Napoli può superare la Juve ma non bastano i quarti Champions

La Juve è a 47 punti, il Napoli a 41. La vittoria vale due punti, il pareggio uno, il passaggio del turno uno. La squadra di Mazzarri è in corsa

Mondiale per club, la Fifa ufficializza il regolamento: per superare la Juventus, il Napoli deve almeno arrivare ai quarti.

A dare notizia del nuovo regolamento è anche The Athletic.

Il sistema per l’Europa prevede

due punti per ogni vittoria in Champions

un punto per il pareggio

quattro punti per la qualificazione alla fase a gironi

cinque punti per la qualificazione agli ottavi

un punto per il superamento del turno dagli ottavi in poi.

In questo momento, con questo punteggio, la Juventus ha 47 punti e il Napoli 41.

Per superare la Juve, il Napoli deve almeno raggiungere i quarti di finale Champions. Non basterebbe nemmeno farlo vincendo andata e ritorno: arriverebbe a 46.

Al Napoli servono otto punti per superare i bianconeri, sette per affiancarli.

Scrive Athletic:

con questo regolamento, la Fifa stima che attualmente sono qualificati Bayern di Monaco, Paris Saint-Germain, Inter, Porto e Benfica. Squadre come Manchester United, Liverpool e Barcellona non hanno ancora ottenuto il pass.

LE POLEMICHE DEL SINDACATO CALCIATORI

È già polemica per il Mondiale per club organizzato dalla Fifa. Sky News (Uk) ha rivelato che il Mondiale per club 2025 si terrà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. Sarà, si sapeva, a 32 squadre.

Sky News ha comunicato di aver appreso che il sindacato calciatori Fifpro ha informato la Fifa che i giocatori hanno diritto a una pausa obbligatoria di 28 giorni tra due stagioni.

Scrive Le Parisien:

Con questo calendario a cavallo tra metà giugno e metà luglio, le squadre che hanno disputato la finale di Champions a fine maggio non avrebbero questo tempo di riposo.

Secondo le sue proiezioni, il sindacato stima che alcuni giocatori potrebbero arrivare a giocare più di 80 partite tra club e Nazionale nell’intera stagione 2024-2025, che è il 10% in più rispetto ad oggi. (…) Soprattutto perché l’anno anno dopo i giocatori dovranno il 25 maggio 2026 si aggregheranno alle Nazionali per giocare il Mondiale in Nord America. Mondiale allargato a 48 squadre, con 104 partite rispetto alle 64 del Qatar nel 2022.

Anche il World Leagues Forum, che rappresentato una quarantina di campionati di calcio professionistico, non gradisce il Mondiale per club.

“Mentre il calendario è già sovraccarico, la decisione della Fifa crea un rischio di congestione, nonché di ulteriori infortuni per i giocatori”.

ilnapolista © riproduzione riservata