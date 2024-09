Mbappé irritato da Luis Enrique che nel finale ha ordinato al Psg di tenere il pari a Dortmund

Rmc Sport: c’è stata una discussione con Luis Enrique, gesti di fastidio. Un breve scambio con Luis Campos, ha mostrato tutta la sua insoddisfazione

Mbappé infastidito dall’atteggiamento rinunciatario del Psg ordinato da Luis Enrique nel finale di Dortmund-Psg. Lo scrive Rmc Sport. Ieri sera a Dortmund si è assistito all’italianizzazione di Luis Enrique che nel finale del match, dopo aver saputo della vittoria del Milan, ha ordinato ai suoi di non rischiare più. Ha preferito rinunciare alla vittoria ma almeno assicurarsi il secondo posto e non rischiare di rimanere fuori dalla Champions. Un atteggiamento che Mbappé non ha gradito. Kylian in precedenza aveva anche segnato il gol dell’1-2 ma gli era stato annullato per millimetrico fuorigioco.

Scrive Rmc Sport

Sì il PSG ha evitato un’eliminazione che sarebbe stato un enorme fallimento sportivo e finanziario. Sì, il Psg può ancora sperare di vincere la Champions ma ha dovuto accontentarsi del secondo posto nel Gruppo F e quindi rischia di beccare una squadra molto forte agli ottavi.

Il che probabilmente spiega la grande frustrazione di Kylian Mbappé. Il capitano dei Blues ovviamente non ha apprezzato che la sua squadra si sia lasciata sfuggire il primo posto che avrebbe ottenuto in caso di vittoria sul campo del Borussia Dortmund. Alla fine della partita, Luis Enrique ha chiesto ai suoi uomini di ridurre il ritmo, di non rischiare tutto per il bene di tutto.

Mbappé ha dato l’impressione di non aver gradito questa scelta. Avrebbe voluto che i suoi compagni spingessero con lui per strappare la vittoria e quindi il primo posto. C’è stata una discussione con Luis Enrique, gesti di fastidio nel recupero e al fischio finale. Un breve scambio con Luis Campos… Mbappé ha mostrato tutta la sua insoddisfazione.

Rms Sport ha raccolto le frasi di Emmanuel Petit campione del mondo nel 98 con la Francia.

«Capisco la sua frustrazione. Se fossi stato in lui, nemmeno io avrei capito le istruzioni della panchina. Abbiamo visto la panchina alzarsi e Hakimi dire ai suoi compagni di squadra di rallentare. Mbappé non ragiona come la maggior parte dei giocatori. Sa benissimo chi potrà incontrare il Psg. Conosciamo le sue ambizioni, non vuole finire secondo e sa che c’era spazio per finire primo».

