«Abbiamo deciso di tenere di più la palla, nel nostro girone arrivare secondi è un buon risultato. A febbraio vedremo chi sarà il più forte»

Luis Enrique si è italianizzato: «Quando ha segnato il Milan, non abbiamo più corso rischi»

Il Psg ha gestito la gara nel finale contro il Dortmund. Questo è ciò che Luis Enrique ha riconosciuto pochi istanti dopo il pareggio della sua squadra (1-1). Grazie a questo risultato, i parigini hanno ottenuto la qualificazione per le fasi a eliminazione diretta della Champions League conquistando il secondo posto nel girone.

In conferenza stampa, Luis Enrique ha indicato che non stava «prestando attenzione all’altra partita» fino al gol di Samuel Chukwueze (85′) per il Milan, che ha portato il Psg un po’ più vicino al suo obiettivo. «Ero concentrato sulla nostra partita. Dovevamo vincere il nostro incontro, eravamo concentrati su questo», ha detto il tecnico spagnolo.

«Guardare l’altra partita avrebbe potuto provocare un disastro», ha commentato. «Fino all’85esimo minuto, non ci siamo preoccupati di tutto questo. Quando abbiamo saputo che il Milan aveva segnato, le cose sono cambiate».

Con il pareggio, il Psg non poteva essere superato dal Milan. Solo una vittoria del Newcastle avrebbe potuto cambiare l’esito del girone.

«Abbiamo deciso di tenere di più la palla e non correre rischi eccessivi», ha ammesso Luis Enrique. «In un gruppo così difficile, dove non ho visto nessuno più forte di noi, arrivare secondi è un buon risultato».

Scrive Rmc Sport che

il PSG sembrava in grado di vincere in casa del Dortmund. Al fischio finale, Kylian Mbappé è apparso infastidito.

«Cresceremo e miglioreremo, dobbiamo farlo sotto molti aspetti. Lo faremo, a febbraio vedremo chi è il più forte», ha detto ancora Luis Enrique. «Mi piace l’atteggiamento dei miei giocatori».

LA VITTORIA DEL MILAN A NEWCASTLE

Il Milan di Pioli vince 2-1 a Newcastle in rimonta. Vittoria insperata dopo il primo tempo che era stato a senso unico con gli inglesi che avevano dominato e avevano chiuso in vantaggio di un gol. Nella ripresa la situazione è cambiata anche se il pari è arrivato in modo un po’ fortunoso. ma il Milan è stato bravo a gestire una palla ballerina in area (con Giroud ovviamente), il golo la ha segnato Pulisic. Il Newcastle ha accusato il colpo. Palo di Leao in contropiede e poi rete di Chukwueze appena entrato. Nel finale, altro palo del Milan con Tomori che nel primo tempo aveva compiuto uno straordinario salvataggio sulla linea.

Per i rossoneri di Pioli una vittoria che garantisce l’Europa League, che assicura qualche punticino in ottica Mondiale per club anche se non potranno più raggiungere la Juventus (e il Napoli ha il vantaggio di aver passato il turno) e poi ha tolto all’Inghilterra preziosi punti del ranking per nazioni visto che il Newcastle è fuori da tutto. Come del resto il Manchester United. Restano Arsenal e Manchester City che hanno vinto i rispettivi gironi.

Il girone è stato vinto dal Dortmund sul Psg, terzo il Milan, quarto il Newcastle.

