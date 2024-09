Mazzarri ha chiesto più cattiveria sotto porta (Gazzetta)

Kvara e Osimhen quest’anno in Champions sono ancora senza un gol, solo un assist per parte. Kvara si è acceso solo a Berlino

Mazzarri ha chiesto più cattiveria sotto porta. Lo scrive la Gazzetta con Maurizio Nicita

Se la scorsa Champions fu un’ottima vetrina, Kvara e Osi in questo torneo europeo sono ancora senza un gol, solo un assist per parte. È vero che il nigeriano è stato infortunato per oltre un mese, ma ciò non giustifica un’astinenza che domani sera al Maradona dovrà finire per riaccendere le stelle e ridar loro il sorriso. Stesso discorso vale per Kvara che si è “acceso” solo a Berlino e con il suo assist per Raspadori ha portato tre punti pesantissimi per la classifica del girone.

È vero che la stagione è cominciata decisamente male in campionato, ma la Champions e il suo prestigio può ridare splendore e autostima a una squadra smarrita e decisamente al di sotto del proprio rendimento. Mazzarri sta proteggendo i suoi ragazzi, cercando di non dare loro pressione in eccesso. E gli ha chiesto soprattutto maggiore cattiveria nelle conclusioni. Perché il Napoli, seppur con qualche difficoltà, costruisce gioco ma deve ritrovare i terminali giusti e spietati per segnare e riprendere a vincere.

Il Napoli continua a sprofondare: la cura Mazzarri non basta. Lo scrive il quotidiano Libero.

Il Napoli continua a sprofondare: la cura Mazzarri non basta, come dimostrano gli zero punti negli scontri diretti ravvicinati con Inzaghi e Allegri. A questo punto la Champions del prossimo anno è a rischio: mancarla sarebbe un vero smacco per i campioni d’Italia in carica, attualmente risucchiati nel gruppone di squadre in lotta per il quarto posto.

Una sconfitta significativa per il Napoli, che non riesce a rimettersi in carreggiata neanche contro i rivali storici. Proprio quelli che l’anno scorso aveva battuto due volte in circostanze non banali: il 5-1 dell’andata era arrivato nei giorni in cui i bianconeri venivano penalizzati, mentre l’1-0 del ritorno all’Allianz (firmato da Raspadori) aveva praticamente scritto la parola fine sulla corsa scudetto.

