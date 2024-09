Gaetano, l’agente: «Se la Salernitana dovesse interessarsi, siamo disponibili»

Giuffredi ha confermato ancora una volta che «Se le cose saranno così non rimarrà al Napoli»

L’agente Mario Giuffredi ha parlato di uno dei suoi assistiti, Gianluca Gaetano del Napoli, durante la trasmissione TuttoSalernitana in onda su Sei Tv. Alla domanda su un possibile interessamento della Salernitana questa è stata la risposta di Giuffredi:

«Se le cose saranno così non rimarrà al Napoli. Se la Salernitana dovesse interessarsi io darei sempre la mia disponibilità. Tra le due società non c’è rivalità».

Lo riportaTuttoSalernitana.com, ma del resto non era un mister che il calciatore scalpitasse per giocare di più ed essere quindi ceduto in prestito.

GAETANO INSODDISFATTO POTREBBE LASCIARE NAPOLI A GENNAIO

L’agente aveva già chiarito la posizione di Gianluca Gaetano in precedenza

«Se non troverà continuità da qui a dicembre a gennaio chiederemo di andare via, perché è arrivato il momento che anche lui trovi la sua strada. Ho sempre pensato che Gaetano fosse un fuoriclasse con mezzi importanti, ma è importante giocare con continuità. Un calciatore per capire che tipo di calciatore sia deve essere messo in campo, per vedere se è pronto per giocare o meno partite importanti e per giocare nel Napoli. Per mettere un giovane in campo bisogna avere gli attribuiti»

L’obiettivo personale di Gaetano? «Vorrei fare gol più di ogni cosa e un po’ di continuità» Pensi di avere più spazio rispetto all’anno scorso? «Sicuramente, l’anno corso era più difficile perché era un’annata in cui c’erano marziani come anche quest’anno però si accumula esperienza e quest’anno spero di trovare più spazio» A fine agosto lo stesso Gaetano, praticamente certo di trasferirsi al Frosinone in prestito considerando che il Napoli voleva acquistare un altro centrocampista, ha preso atto della chiusura della campagna acquisti e soprattutto che continuerà la stagione in azzurro. Con tanto di storia postata dopo l’allenamento: «Pronto per ritornare in campo. Forza Napoli».

ilnapolista © riproduzione riservata