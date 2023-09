Gaetano: «L’anno scorso c’erano i marziani in squadra, quest’anno spero di avere più spazio»

a Sky: «Siamo tornati. ci è voluto un po’ per i metodi nuovi e qualcosa di nuovo, però poi la qualità di questa squadra viene fuori»

Il centrocampista del Napoli, Gaetano, autore del terzo gol del Napoli a pochi minuti dalla fine e soprattuto il calciatore che si è procurato il rigore, poi trasformato da Politano, ha risposto alle domande di Massimo Ugolini ai microfoni di Sky dopo la grande vittoria contro il Lecce

«Sono passi importanti, nelle ultime partite si sta rivedendo il Napoli dell’anno scorso. Il gruppo è sempre unito, sempre a pensare al noi e mai all’io. Martedì c’è una gran partita e bisogna recuperare le forze»

E come mai non si è visto prima?

«Ci sono partite dove vai in difficoltà, metodi nuovi e qualcosa di nuovo, però poi la qualità di questa squadra viene fuori»

Turn over allargato è segnale di fiducia verso il gruppo

«Sì, si gioca ogni due giorni e serve l’apporto di tutti. Martedì bisogna andare forte e recuperare tutti e ci sarà un grande stadio»

l’obiettivo personale di Gaetano?

«Vorrei fare gol più di ogni cosa e un po’ di continuità»

Pensi di avere più spazio rispetto all’anno scorso?

«Sicuramente, l’anno corso era più difficile perché era un’annata in cui c’erano marziani come anche quest’anno però si accumula esperienza e quest’anno spero di trovare più spazio»

Come si decidono i rigoristi?

«Il mister ci dà i tre nomi alla lavagna poi in campo sono scelte, chi se la sente e chi non se la sente, ma il rigore possono sbagliarli tutti»

Cosa c’era scritto

«Sono cose da spogliatoio»

A fine agosto lo stesso Gaetano, praticamente certo di trasferirsi al Frosinone in prestito considerando che il Napoli voleva acquistare un altro centrocampista, ha preso atto della chiusura della campagna acquisti e soprattutto che continuerà la stagione in azzurro. Con tanto di storia postata dopo l’allenamento: «Pronto per ritornare in campo. Forza Napoli».

