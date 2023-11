L’agente di Gaetano conferma: «A gennaio potremmo chiedere di andare via»

«Un calciatore per capire che tipo di calciatore sia deve essere messo in campo, per vedere se è pronto per giocare o meno partite importanti e per giocare nel Napoli»

Nel Napoli di Garcia Matteo Politano è l’uomo della scintilla e dei gol pesanti. Già sei reti in stagioni come Victor, che però in Champions non si è ancora sbloccato, e tre assist come Khvicha: il rendimento di Politano in questo avvio è da stella, da uomo che incide e decide. Di sicuro l’ex interista ha raggiunto la piena maturità dopo tanto girovagare e fermandosi in una piazza come Napoli dove ha trovato la sua dimensione ed è stato tra i protagonisti del terzo scudetto. Adesso, però Politano non è più uno degli attaccanti esterni da ruotare nelle varie formazioni ma è diventato letteralmente imprescindibile complice l’addio di Lozano. Liberatosi della concorrenza si è liberato mentalmente e i risultati si vedono.

Secondo quanto si leggeva oggi sui giornali, Politano punta dunque ad un rinovo a vita con il Napoli e vorrebbe subito un nuovo accordo, l’attuale scade nel 2025. La Gazzetta spiega anche i motivi che hanno spinto l’attaccante azzurro in questa direzione

Ospite a TV Luna 83, Mario Giuffredi si è sbilanciato così sul suo assistito:

«Politano è dal ritiro precampionato che sta facendo cose importanti. Rinnovo? Politano ha espresso il desiderio al presidente De Laurentiis di voler chiudere la carriera a Napoli, anche perché quasi sicuramente lui si stabilirà a vivere a Napoli. Il presidente ha preso ben volentieri questo suo pensiero e si era reso disponibile a parlare del rinnovo. Credo che presto affronteremo questo discorso, ma non abbiamo ancora parlato»

Anche su Gaetano, seguito sempre da Giuffreda, si susseguono notizie di mercato che lo vorrebbero in procinto di lasciare il Napoli, dove non riesce a trovare lo spazio che vorrebbe per un nuovo club. Dopo le tante richieste di quest’estate, quando l’Empoli e l’Hellas Verona avevano provato ad acquistarlo – ricevendo un secco no da parte di Garcia che voleva tenerlo con sé, in inverno il centrocampista offensivo chiederà di essere prestato per giocare con più continuità.

L’agente ha chiarito la posizione di Gianluca Gaetano:

«Se non troverà continuità da qui a dicembre a gennaio chiederemo di andare via, perché è arrivato il momento che anche lui trovi la sua strada. Ho sempre pensato che Gaetano fosse un fuoriclasse con mezzi importanti, ma è importante giocare con continuità. Un calciatore per capire che tipo di calciatore sia deve essere messo in campo, per vedere se è pronto per giocare o meno partite importanti e per giocare nel Napoli. Per mettere un giovane in campo bisogna avere gli attribuiti»

