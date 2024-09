Falcone è il primo portiere professionista a subire un fallo da rigore

Il Giornale: prima il portiere i gol doveva solo evitarli, ora ha l’incombenza di farli. Esistono i portieri-bomber, ma nessuno era mai riuscito a procurarsi un rigore.

In questi ultimi anni abbiamo visto diversi portieri segnare, ma nessuno procurarsi mai un rigore. Ed è accaduto a Wladimiro Falcone, estremo difensore del Lecce, nel match contro il Bologna; Il Giornale scrive:

“Nel corso dei decenni quello del portiere si è trasformato da ruolo per temerari in posto fisso per travet. Niente più uscite travolgenti, obbligo di “giocare coi piedi” in qualità di “libero aggiunto” funzionale alla costruzione dal basso. Prima il portiere i gol doveva solo evitarli, ora ha l’incombenza di farli direttamente o indirettamente. Lode a Ivan Provedel per lo spettacolare gol di testa dell’1-1 al 94esimo in Lazio-Atletico Madrid; ma lode per Falcone che si è procurato un rigore in Lecce-Bologna all’ultimo secondo di recupero. Di portieri-bomber gli archivi sono ricchi, ma non si ha alcun precedente in campo professionistico di un portiere che abbia subito un fallo da rigore”.

LECCE-BOLOGNA, SASSIOATA CONTRO PULLMAN DI TIFOSI EMILIANI:

Si è da poco conclusa la partita tra Lecce e Bologna, con un pareggio ottenuto dalla squadra di casa grazie ad un rigore dell’ultimo minuto. Pochi minuti prima dell’inizio della partita, alcuni tifosi giallorossi hanno teso un’imboscata ad un pullman di tifosi del Bologna, alla rotatoria vicina allo stadio e hanno colpito il pullman con delle pietre. Immediato l’intervento delle forze di polizia, che sono riuscite a fermare lo scontro. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, due tifosi del Lecce sarebbero stati portati in questura.

