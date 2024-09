Lecce-Bologna, sassaiola contro un pullman di tifosi rossoblù

Metà dei finestrini situati sul fianco destro sono esplosi. L’allenatore Fabio Grosso è rimasto ferito al volto ed è sceso dall’autobus sanguinante, una volta arrivato al Velodromo. Anche il suo vice Raffaele Longo è stato colpito a un occhio. Diversi giocatori sembrano anche essere stati molto segnati dall’episodio.

Il Lione non ha ancora reagito ufficialmente. Le due squadre dovrebbero giocare alle 20.45. Di fronte a questo incidente, la tenuta della partita, incerta, dovrebbe diventare più chiara nei prossimi minuti.

Scrive l’Equipe:

secondo le nostre informazioni, François Letexier, l’arbitro della partita, non sarebbe favorevole a giocare la partita, ma la decisione finale spetta alla prefettura. La prefettura vuole giocarla visto che 60.000 spettatori sono già nello stadio.

I giocatori del Lione vogliono giocare anche se in molti sono scioccati. I vertici del Lione non hanno preso alcuna decisione sul da farsi dopo questa aggressione. Le discussioni sono in corso con i funzionari della Ligue1 e della Federazione, Grosso soffre di vertigini