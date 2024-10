Elmas è in Germania, oggi le visite mediche con il Lipsia (Romano)

Il Napoli lo ha venduto per 25 milioni (plusvalenza di quasi 10 milioni). In questa stagione, 2 gol in 16 apparizioni totali.

Eljif Elmas, secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, si trova già in Germania con l’autorizzazione del Napoli.

Il centrocampista macedone sosterrà entro oggi le visite mediche con il RB Lipsia, suo prossimo club. Il Napoli lo ha venduto per 25 milioni (lo aveva comprato a 16 mln + 2,5 di bonus). Con gli azzurri, Elmas ha totalizzato quest’anno 16 presenze e 2 gol.

🔴⚪️🇲🇰 Eljif Elmas, already in Germany to undergo medical tests at RB Leipzig later today. Long term contract will be signed right after.

Napoli have already approved €25m deal for the midfielder who’s gonna leave the club on permanent transfer. pic.twitter.com/Wy7jQKoViz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2023