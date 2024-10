Napoli, il Siviglia non vuole cedere Soumaré. Si valutano Hojbjerg e Fofana (Di Marzio)

Per il vice Di Lorenzo sono in pole Faraoni e Mazzocchi. Ostigaard è in uscita, bisognerà quindi trovare anche un sostituto del norvegese.

Nel mercato invernale il Napoli dovrà ricorrere a dei cambiamenti, soprattutto dopo la partenza di Elmas direzione Lipsia e quella di Zanoli, sempre più vicino al Genoa. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio sul suo sito:

“Gli azzurri puntano a prendere un esterno fra Davide Faraoni e Pasquale Mazzocchi per aumentare la disponibilità di giocatori sulla fascia destra. Si prospettano cambiamenti anche in difesa: con Ostigaard in uscita sarà infatti necessario trovare un sostituto del centrale norvegese. Per quanto riguarda il centrocampo, al momento sono stati sondati due mediani: il classe 1995 del Tottenham Pierre-Emile Hojbjerg e Boubakary Soumaré, di proprietà del Siviglia e più giovane di un anno, per cui però al momento gli spagnoli non aprono alla cessione. Può diventare un’opportunità Seko Fofana, ex Udinese ora all’Al-Nassr”.

Il danese degli Spurs ha trovato poco spazio fino ad ora, partendo quasi sempre dalla panchina e entrando a pochi minuti dalla fine dei match. Per quanto riguarda Fofana, conosce già il campionato e sotto questo punto di vista sarebbe avvantaggiato.

LA SITUAZIONE DI ELMAS SPIEGATA DA DE LAURENTIIS (Corsport):

«Già venduto. È uno che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti».

Però quest’anno ha giocato poco…

«Spalletti lo aveva avuto anche l’anno precedente, per poterlo valutare. Quest’anno abbiamo avuto due allenatori».

LE ULTIME SU MAZZOCCHI (Schira):

Mazzocchi avrebbe raggiunto l’accordo col Napoli per un contratto fino al 2027 ma la Salernitana chiede 4-5 per il suo cartellino mentre De Laurentiis ha offerto un milione. Se l’affare dovesse saltare il Napoli punterebbe Faraoni del Verona. La casella del vice Di Lorenzo va riempita.

