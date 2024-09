Barcellona-Girona 2-4, Laporta non ha digerito la sconfitta e si è chiuso nel suo ufficio (El Pais)

Il Barcellona non ha ben digerito la sconfitta nel derby catalano, ma dal club assicurano che Xavi non rischia la panchina

Il Girona batte il Barcellona e vola prima, ma Laporta non ha digerito la sconfitta

Il Girona ha battuto il Barcellona nel derby catalano per 4-2. I biancorossi, oggi sono a 41 punti nella Liga, a +2 sul Real e a +7 su Barça e Atletico Madrid, potrebbero replicare le imprese di alcune squadre che, negli ultimi decenni, hanno vinto i rispettivi campionati: il Leicester è solo una delle tante. «Adesso posso dirlo: siamo salvi. Noi il nuovo Leicester? Intanto, abbiamo raggiunto l’obiettivo stagionale – dice il tecnico Michel –. Adesso giochiamo spensierati, poi ne riparliamo tra qualche giornata»

È la prima volta nella storia del club catalano che riescono a battere le stelle del Barcellona. Una vittoria che li porta in vetta alla classifica e lascia ampi margini per chiedersi se il Girona potrebbe davvero vincere il campionato spagnolo. La verità è che il Girona è sceso allo stadio Olimpico Lluís Companys senza complessi. Con un approccio più conservativo del solito, come ha accennato Míchel e come aveva già fatto la scorsa stagione, ma senza alcun timore di sfruttare le sue opportunità per dar vita a transizioni letali. La differenza rispetto allo scorso anno è che questa volta la strategia ha dato i suoi frutti: 1-2 all’intervallo. Il Barça ha avuto le sue occasioni, ma è stato impreciso e in difesa sono stati una squadra contemplativa e morbida.

Ma la partita contro il Barcellona ha urtato decisamente gli animi del blaugrana. El Pais scrive del presidente Laporta

“Joan Laporta non è abituato a dirigere bene le sconfitte: quella che il Barça ha subito contro il Girona, molto meno. Non appena la partita è finita, il top manager azulgrana si è chiuso nel suo ufficio allo Stadio Olimpico. Non voleva parlare con nessuno. Fino a quando questo lunedì mattina ha fatto colazione con le sue persone di fiducia nel suo solito caffè in Avenida Diagonal”

Le parole del tecnico Xavi poi hanno irritato non poco i vertici e i calciatori del Barcellona, ma non sarà una partita a mettere in rischio il futuro

“Negli uffici del Barcellona, in ogni caso, sostengono che la sedia di Xavi non vacilli. La qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League e la vittoria contro l’Atlético hanno dato respiro al tecnico azulgrana”

