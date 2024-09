Barça irritato da Xavi: dopo due anni insiste nel parlare di progetto “in costruzione” (As)

Perde 2-4 contro il Girona ma per Xavi la squadra non ha giocato male. Le dichiarazioni dei suoi giocatori sono però di segno opposto

Ieri sera la vittoria inaspettata del Girona in casa del Barcellona. Tre punti che consegnano la vetta della Liga nelle mani del Girona e lascia nelle polemiche il tecnico balugrana. Xavi infatti a fine partita ha dichiarato che il Barça «non è stata una brutta partita».

Ciò che irrita delle dichiarazioni di Xavi è poi il suo discorso su una squadra ancora in costruzione. Secondo As è una scusa visto che l’allenatore del Girona guida la squadra da meno tempo di Xavi:

“L’insistenza di Xavi nel parlare di progetto “in costruzione” irrita chi sta intorno al Barça, perché è già in carica da più di due anni, solo quattro mesi in meno, per esempio, di Míchel al Girona. L’allenatore blaugrana è in carica da più di due anni e questa è la sua terza stagione. C’è chi dice che Xavi non ha finito di migliorare la struttura della squadra“.

Tuttavia questa ricostruzione si scontra con quelle rilasciate da Deco e da de Jong. Il direttore sportivo del Barça non ha accampato scuse:

«Non abbiamo giocato una buona partita. Non siamo forti»

Capita anche che le giustificazioni di Xavi si scontrano con le pretese dei giocatori. Per esempio, ieri sera dopo la partita de Jong era deluso dalla prestazione di tutta la squadra:

«È stata colpa nostra. Siamo molto delusi. È una dura sconfitta».

Non è la prima volta che Xavi fornisce una versione diversa dalla realtà ma soprattutto non condivisa dai suoi giocatori e dalla dirigenza del suo club. Per Xavi, il Barça è una squadra ancora da plasmare. Questo tipo di discorso aveva già indispettito Gundogan che dopo il Clasico perso contro il Real aveva criticato questa mentalità. «Mi aspettavo più rabbia nello spogliatoio del Barcellona dopo la sconfitta», disse allora il centrocampista ex City. Le sue parole riportate dal Mundo Deportivo:

«Vengo dallo spogliatoio e ovviamente la gente è delusa dopo una partita così importante e un risultato così». Ma la reazione dello spogliatoio non gli è sembrata abbastanza. «Mi piacerebbe vedere più rabbia, più delusione», ha detto, aggiungendo che «questo è parte del problema». E ha spiegato: «Bisogna esprimere più emozioni quando perdi e quando sai che puoi giocare meglio. Dobbiamo fare meglio in certe situazioni e non reagiamo».

