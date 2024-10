I tifosi laziali su X: “Mi dispiace ma è arrivato il momento che #sarri si faccia da parte. Anche il Napoli mandò via l’allenatore più titolato al mondo”

Arriva il #Sarriout: “vattene in pensione talebano”

La Lazio ha perso contro l’Inter. Settima sconfitta in sedici partite. Undicesimi in classifica, persino dietro il Torino di Cairo. Parte su Twitter il #Sarriout.

Non so neanche da dove iniziare, è tutto così prevedibile.

La verità è che se non si fosse chiamato Maurizio Sarri avreste chiesto la sua testa per molto meno.

VATTENE IN TOSCANA IN PENSIONE TALEBANO#SarriOut pic.twitter.com/FI9T1iJNEn — Trafalgar Lazio (@MaurizioSgarri) November 25, 2023

Mi dispiace ammetterlo ma è arrivato il momento che #sarri si faccia da parte per il bene del club! Anche il Napoli per il bene del club mandó via l’allenatore più titolato al mondo. @OfficialSSLazio #sarriout — Sossio Russo (@theagles92) December 17, 2023

Che siate pro Sarri o contro Sarri, in una situazione del genere, nessun allenatore dovrebbe essere mai confermato. #11esimi #7sconfitte #SarriOut #LazioInter — Mr T (@1Mom3nt) December 17, 2023

Che vergogna la lazio non segna neanche con le mani mi sento umiliato i secondi tempi un disastro #sarriout #sarridimettiti — Daniele Biferi (@BiferiDaniele) December 17, 2023

Ti prego, facci sto regalo di natale e dimettiti. #sarriout — Tramp like me (@claudiop74) December 17, 2023

La Lazio di Sarri è undicesima in classifica (sette partite perse), l’Olimpico fischia.

Qualcosina ha fatto vedere contro l’Inter ma la Lazio non ha mai veramente messo paura alla squadra di Inzaghi, neanche quando Rovella è arrivato di fronte a Sommer a inizio ripresa. La classifica comincia a essere preoccupante: Sarri e i suoi sono passati nel lato destro, sono undicesimi dietro persino al Torino di Cairo. La Lazio ha solo un punto in più del Lecce e due in più rispetto al Frosinone di Di Francesco.

È arrivata la settima sconfitta in campionato. Sarri ha perso contro Lecce, Genoa, Juventus, Milan, Bologna, Salernitana, Inter. Sei le vittorie (di cui una a Napoli), tre i pareggi. Ha la possibilità di recuperare perché le ultime tre giornate di campionato sono sulla carta agevoli: Empoli, Frosinone, Udinese.

Alla fine del match i fischi dell’Olimpico si sono sentiti. Sarri contro l’Inter ha escluso Luis Alberto calciatore con cui non è mai riuscito a stabilire un feeling tattico. La zona Champions è a sette punti e di questo passo rischia di non arrivare nemmeno in Conference. Tempo per recuperare ce n’è. Ma Immobile continua a non segnare e quel po’ di gioco si arena ai venti metri. E inutile anche continuare a parlare di Milinkovic Savic che ormai è andato via da cinque mesi.

