Xavi: «Non abbiamo giocato bene, ma spesso siamo stati danneggiati dalle decisioni arbitrali»

In conferenza: «Gli ultimi risultati sono stati deludenti, ma mi sento supportato al 100% dallo staff e dai miei giocatori».

Il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Porto. Sulla partita ha dichiarato:

«Ultimamente, le cose non stanno andando come vogliamo. Ma la partita è da vincere. Creiamo gioco e nel secondo tempo siamo più aggressivi, ma ci manca continuità».

Sulla squadra portoghese:

«È una squadra che sa cosa fare. Spingono tanto. Sono aggressivi, è un club di alto livello. Per noi questo è un test importante».

Sul supporto che sta ricevendo da fuori, Xavi ha spiegato:

«Mi sento supportato dal club in ogni modo. Parlo ogni giorno con il presidente e con Deco (ds del Barça). Siamo amici. Credono nel progetto, sanno come lavoro con la squadra. Sento totale fiducia».

La mentalità adottata negli ultimi match dal Barcellona:

«Crediamo in quello che facciamo. Domani è una grande opportunità. Potrebbe essere un punto di svolta. Dobbiamo essere più concentrati. Abbiamo gettato via tante occasioni. L’anno scorso abbiamo buttato via meno. In Champions dipende tutto da noi».

Sulla pressione:

«Questo è il Barça. Giochiamo molto. Ogni partita è importante. Dobbiamo competere nel miglior modo possibile».

Sugli arbitraggi delle ultime partite:

«Non abbiamo avuto fortuna. Non è una scusa. Dobbiamo giocare meglio, ma siamo stati danneggiati dalle decisioni arbitrali».

E’ stato detto che in questi giorni il tecnico era stato lasciato solo dalla dirigenza, ma lui ha commentato:

«No, ho la fiducia di Deco, del presidente, ho il mio staff, i miei giocatori… i giocatori credono in quello che facciamo. Tutto si risolverà. Anche l’anno scorso le cose non hanno funzionato e poi siamo riusciti a venirne fuori. Credo fermamente che le cose funzioneranno».

Su Ter Stegen, assente per infortunio in campionato sabato:

«Marc proverà ad esserci domani. Vediamo come sta. Non si è allenato. Domani sarà testato per vedere se è al cento per cento».

Il Barça ha pareggiato l”ultima di campionato:

«Siamo la squadra che genera più occasioni in Spagna, ma è una questione di efficacia. Questi sono punti che tolgono fiducia. La squadra non è a suo agio. Queste sono situazioni che devono essere migliorate».

