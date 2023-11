TuttoMercatoWeb: In caso di esonero di Garcia si fa avanti il nome di Tudor

Nelle varie idee presenti fra i dirigenti dei campioni d’Italia c’è anche l’ex Walter Mazzarri, oltre a Fabio Cannavaro, presente quest’oggi in tribuna al Maradona

Il Napoli di Garcia doveva vincere contro l’Empoli per rispondere la pareggio ottenuto in Champions contro l’Union Berlino e invece la formazione di Garcia è riuscita a perdere contro gli uomini di Andreazzoli. Una disfatta il cui unico responsabile, abbiamo scritto noi, è De Laurentiis.

Il Napoli ha perso all’ultimo minuto, pochi istanti prima Kvara ha avuto il pallone buono per il vantaggio ma ha sbagliato. Garcia ha dato vita a una sorta di rivoluzione. Cambio modulo, fuori Zielinski e Kvaratskhelia; Simeone in campo con Raspadori, Elmas esterno e Ostigard al posto del neoacquisto Natan l’uomo che avrebbe dovuto rimpiazzare Kim. In camposi è vista solo molta confusione.. Non sappiamo dire se il Napoli abbia mai messo in fila quattro passaggi riusciti di fila. Ha sfiorato il gol in un paio di occasioni, è sempre stato bravo il portiere Berisha. Ma l’Empoli non è stato a guardare. Ovviamente i toscani sono molto più scarso, penultimi in classifica e hanno segnato prima di oggi appena quattro gol, però sono notevolmente più organizzati.

Dopo 53 minuti di nulla, Garcia è tornato sui suoi passi: ha tolto Simeone ed Elmas e ha messo in campo Kvaratskhelia e Zielinski. A dire il vero non è cambiato granché. C’è stato un tiro in porta di Lindstrom, prima di quello di Kvara. Si respirava una strana atmosfera allo stadio,il gol dell’Empoli era nell’aria. Come sono lontane le passeggiate presidenziali estive a petto in fuori tra gli osanna della folla. Folla che comunque anche oggi non lo ha contestato. Né il pubblico né gli ultras. Il nemico oggi è Rudi

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, in caso di esonero di Garcia, uno dei primissimi candidati sarebbe il croato Igor Tudor. Non solo l’ex Verona, però: nelle varie idee presenti fra i dirigenti dei campioni d’Italia, infatti, c’è anche l’ex Walter Mazzarri, oltre a Fabio Cannavaro, presente quest’oggi in tribuna al Maradona insieme al fratello Paolo.

