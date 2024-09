Spalletti riceverà la cittadinanza onoraria di Napoli il 7 dicembre

Il riconoscimento sarà consegnato alle ore 10.30 presso la Sala dei Baroni di Castel Nuovo.

L’ex tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha lasciato un ricordo incancellabile nei tifosi azzurri, soprattutto per essere stato l’allenatore del terzo scudetto, che la città aspettava da 33 anni. Il giornalista Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito:

“L’allenatore di Certaldo, come è noto, ha contribuito in maniera determinante alla conquista del terzo scudetto degli azzurri. Per questo motivo, la giunta comunale ha accolto “le richieste pervenute da parte dei consiglieri comunali ed è motivata non solo dai meriti sportivi, ma anche per il contributo reso dal tecnico al rafforzamento dell’immagine, del prestigio e dell’identità partenopea”. La cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti certifica anche il legame viscerale con la città. Il prestigioso riconoscimento verrà consegnato nella giornata di giovedì 7 dicembre alle ore 10.30, nel corso della cerimonia che si terrà nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo”.

L’ITALIA DELL’EX TECNICO AZZURRO (Libero):

La tattica, sia individuale sia collettiva, si allena, si migliora, basta averne tempo, mentre la mentalità è più difficile da plasmare. Spalletti ci è già riuscito. L’Italia di Mancini ha vissuto due cicli e nel primo, terminato con la vittoria dell’Europeo, non ha mai giocato partite ad alta tensione dove aveva tutto da perdere. Ma non si allenò per gare in cui la pressione è tremenda. Infatti, non appena arrivarono – le due con la Svizzera e quella contro la Macedonia ai playoff mondiali -, le fallì tutte. Si scoprì remissiva, impaurita, fragile. Se l’Italia di Mancini schivava le emozioni negative, l’Italia di Spalletti ci convive. Ed è bello vedere una squadra che se ne frega di essere disordinata, imperfetta, incompiuta.

