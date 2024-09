Newcastle, sospeso un turno l’arbitro che ha dato il rigore al Psg

La Uefa ha deciso di escludere Kwiatkowski dal turno di Champions di stasera, avrebbe dovuto essere nella sala Var durante la partita del Real Sociedad.

Tomasz Kwiatkowski, l’arbitro responsabile di aver fatto assengare il rigore al Psg nella parita di ieri, è stato escluso dalla sua prossima partita.

La Uefa lo ha informato che stasera non si troverà nella sala Var della partita tra Real Sociedad e Red Bull Salisburgo.

Il Guardian scrive:

“La mossa indica che l’arbitro polacco è stato punito per la decisione che ha portato al pareggio di Kylian Mbappé all’ottavo minuto di recupero al Parco dei Principi“.

Kwiatoski è un arbitro di grande esperienza, presente durante la finale del Mondiale dello scorso anno e ha un rapporto stretto con Marciniak, che ha arbitrato la partita di ieri.

L’allenatore del Newcastle, Eddie Howe, ha dichiarato: «Secondo me non è stata la decisione giusta. Ci sono tante cose da tenere in considerazione in quel momento, la velocità in primis» .

«È stato un rimbalzo che quando viene rallentato appare completamente diverso dall’evento dal vivo. La palla colpisce prima il suo petto, si alza e gli colpisce la mano. Ma la sua mano non è in una posizione innaturale, è abbassata lungo il fianco ma sta correndo. Penso che sia una decisione sbagliata ed è estremamente frustrante per noi»

Più cattivi i commenti di alcune leggende del Newcastle, come Shearer:

Newcastle, i social impazziscono dopo il rigore dubbio assegnato dal Var

Il Newcastle ce l’aveva quasi fatta a portare a casa la vittoria contro il Psg: 1-0 fino al novantaseiesimo, poi un rigore dubbio e Mbappe che subito lo trasforma in gol. La partita è finita in un pareggio e sono scoppiate le polemiche sull’arbitraggio.

Alan Shearer, una delle leggende del Newcastle, insieme ad altri esperti, è rimasto sconcertato e infuriato per l’assegnazione del rigore controverso, che ha negato alla squadra di Eddie Howe una famosa vittoria in trasferta in Champions League.

Shearer si è dimostrato duro sui social media, scrivendo:

“Ma fammi il piacere, amico”. Che carico di merda. #VAR’.

Do me a fucking favour man. What a load of shit. #VAR — Alan Shearer (@alanshearer) November 28, 2023

