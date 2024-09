Newcastle, Shearer e Lineker sul rigore dato al Psg: “ridicolo”

Shearer, ex leggenda del Newcastle scrive: “Ma fammi il piacere amico. Che carico di merda. #Var”

Newcastle, i social impazziscono dopo il rigore dubbio assegnato dal Var

Il Newcastle ce l’aveva quasi fatta a portare a casa la vittoria contro il Psg: 1-0 fino al novantaseiesimo, poi un rigore dubbio e Mbappe che subito lo trasforma in gol. La partita è finita in un pareggio e sono scoppiate le polemiche sull’arbitraggio.

Alan Shearer, una delle leggende del Newcastle, insieme ad altri esperti, è rimasto sconcertato e infuriato per l’assegnazione del rigore controverso, che ha negato alla squadra di Eddie Howe una famosa vittoria in trasferta in Champions League.

Il rigore è stato assegnato per una palla rimbalzata prima sul petto e poi sul gomito di Tino Livramento mentre era in area di rigore.

Shearer si è dimostrato duro sui social media, scrivendo:

“Ma fammi il piacere, amico”. Che carico di merda. #VAR’.

Do me a fucking favour man. What a load of shit. #VAR — Alan Shearer (@alanshearer) November 28, 2023



A lui si è poi unito Gary Lineker, conduttore del “Match of the Day”:

“Come fa ad essere questo un rigore per il Psg. Ridicolo”

How on earth is that a penalty for PSG. Ludicrous! — Gary Lineker (@GaryLineker) November 28, 2023

Jeff Stelling, l’ex conduttore del servizio di Sky Sport Soccer Saturday:

“Che presa in giro. Var!! L’arbitro ha rovinato tutto. Una decisione vergognosa ti fa chiedere perché ci preoccupiamo”

What a joke. VAR !! Referee totally bottled it. Disgraceful decision makes you wonder why we bother — Jeff Stelling (@JeffStelling) November 28, 2023

L’ex attaccante del Liverpool Stan Collymore ha criticato l’uso del Var nel prendere la decisione, twittando:

“Var, per favore muori”.

VAR Please die. — Stan Collymore (@StanCollymore) November 28, 2023

Jermaine Jenas, ex centrocampista del Newcastle, ha affermato che Marciniak ha ceduto alla pressione dei giocatori del Psg che hanno insistito per la concessione del rigore. Si parla dello stesso Szymon Marciniak, che ha supervisionato la finale della Coppa del Mondo dell’anno scorso e la finale della Champions League del 2023.

«Penso che sia scioccante. L’arbitro ha fatto una buona partita ma ha ceduto davvero. Perché ciò accada, in un momento come quello, dopo che il Newcastle si è comportato come ha fatto, non mi sembra giusto. È una pillola amara da ingoiare»

Jenas ha affermato che i giocatori del Newcastle si sentiranno “ingannati” dal risultato, che ha danneggiato le loro speranze di raggiungere gli ottavi.

«Se si guarda a quella decisione, è una delle decisioni più vergognose che abbia visto da molto, molto tempo. Sono furioso, davvero. C’è quella sensazione di essere stato ingannato».

