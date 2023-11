Mourinho su Ancelotti: «Solo un pazzo andrebbe via quando il Real lo vuole. E quel pazzo sono io»

Alla Rai: «Sono sicuro che al primo segnale di Florentino Perez, Carlo rimarrà perché lui è perfetto per il Real e il Real è perfetto per lui»

Il tecnico della Roma, Josè Mourinho ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Rai.

Le sue parole sull’importanza della Roma nella sua carriera:

«Sento sempre la voglia e la responsabilità professionale, un orgoglio, ma qui c’è qualcosa di più. Questa gente ti fa avere una temperatura diversa nella tua pelle. Io amo questa gente, e per questo motivo non ho nessun tipo di problema a dire che la Roma è molto speciale per me, nella mia carriera».

Cosa ha detto sull’ambiente:

«La Roma è troppo criticata e poco protetta. Ha un profilo anche di comportamento a livello interno che apre un po’ la porta a questo tipo di situazioni, ma la Roma è troppo criticata e lo è anche Mourinho. Un esempio è il nostro percorso verso la finale di Europa League… E’ stato facilissimo! Con un altro allenatore, un altro club con un altro profilo la storia sarebbe del tutto diversa. Per me non è un problema, ma penso lo sia per la Roma come club e per i tifosi, che si meritano di più . Ma è una gioia per gli pseudo tifosi e gli pseudo intellettuali del calcio».

Sui giovani:

«Tutti abbiamo i nostri difetti, ma siamo un bel gruppo di lavoro. Poi mi emoziono con i tanti giovani della Roma, è bello vedere il senso di appartenenza di questi ragazzi, con loro resterà sempre un legame»

Mourinho sulla possibilità di andare in Arabia:

«Penso che un giorno andrò in Arabia. Ma quando dico un giorno non intendo domani o dopodomani»

Sul Real Madrid:

«Quando tu hai un super allenatore perché dovresti pensare a un altro? Io da madridista, e da ancelottiano, spero che la stagione vada in modo fantastico e che nella prossima stagione Carlo sia ancora lì»

Su Carlo Ancelotti:

«Sono sicuro che al primo segnale di Florentino Perez, Carlo rimarrà perché lui è perfetto per il Real e il Real è perfetto per lui. Solo un pazzo andrebbe via quando il Real lo vuole. E quel pazzo sono io»

