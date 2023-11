Ancelotti deve ripensare il Real Madrid stravolto dagli infortuni (El Mundo)

“Il Real Madrid di luglio non esiste più. La nuova sfida è mantenersi ai vertici nonostante i ko di Camavinga, Tchouaméni e Vinicius”.

Per il Real Madrid è emergenza infortuni. Senza Courtois, Militao, Tchouaméni, Camavinga o Vinicious, Ancelotti dovrà riflettere sulle scelte da fare in campo. Più spazio per Modric e Ceballos.

El Mundo scrive:

“Carlo Ancelotti in estate immaginava un Real Madrid con Courtois in porta e Militao come difensore centrale, con Rüdiger e Alaba a rotazione sul lato sinistro del centro della difesa“.

In poche settimane tutti i progetti del tecnico italiano sono stati spazzati via dagli infortuni.

“È arrivato Kepa , Rüdiger è diventato il leader della difesa e la squadra dei blancos è rimasta in testa al girone di Champions e in testa alla lotta per il campionato. Ma ora la sfida è salita di livello. Il Real Madrid di luglio non esiste più“.

“Per tutta la prima parte della stagione, gli infortuni di Vinicius (un mese fuori), Ceballos, Arda Güler e Mendy avevano costretto l’allenatore italiano a cambiare piccoli pezzi nelle sue idee. Anche i gravi infortuni di Courtois e Militao non hanno provocato cambiamenti drastici al sistema di gioco. L’infortunio di Vinicius ha regalato più spazio a Rodrygo e le infinite possibilità offerte da Tchouaméni, Kroos, Camavinga, Modric, Valverde e Bellingham in un centrocampo camaleontico hanno mantenuto i blancos ai massimi livelli. Il puzzle ora è diventato più complicato“.

Adesso Ancelotti dovrà fare a meno di Tchouaméni, Camavinga e Vinicius per molte settimane.

“Tchouaméni era il ‘5’ della squadra. Camavinga lo aveva a volte sostituito grazie alla sua capacità di poter giocare da ‘5’, da interno e anche da terzino sinistro. Senza i due, ad Ancelotti è rimasta solo la possibilità di Kroos come perno, costringendolo a utilizzare di più Modric alla fonte del gioco. Il ritorno di Ceballos , che potrebbe rientrare contro il Cadice, è più che necessario per lo staff tecnico. Né Bellingham né Valverde possono ricoprire quel ruolo“.

Al Madrid manca anche Vinicius.

“Il nuovo attacco del Real si baserà su Rodrygo e Joselu. L’infortunio di Camavinga aveva fatto riflettere Ancelotti sulla necessità di tornare al 4-3-3, con la coppia brasiliana in attacco insieme a Joselu e Valverde e Bellingham al fianco di Kroos, ma l’infortunio di Vini cambia le cose e sembra che l’idea sia quella di mantenere i due attaccanti, anche se con variazioni nel corso della partita“.

I continui infortuni hanno portato all’addio di Niko Mihic, il capo del settore medico del Real Madrid. I dubbi sui tempi di recupero di Arda Güler sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso per la squadra spagnola, dove alcuni non erano più contenti del lavoro di recupero per i calciatori.

