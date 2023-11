Gazzetta: il Milan si è fatto rimontare, come a Napoli. Calo nella ripresa, come a Parigi, a Napoli, con la Juve a San Siro.

Milan, 24 infortuni in 4 mesi. Pioli sotto osservazione.

Scrive la Gazzetta:

Sono già 24: troppi. Presto un faccia a faccia tra il tecnico e Furlani. Il Milan paga le tasse più alte d’Europa: ogni settimana due, tre, quattro infortuni, spesso a giocatori chiave. Calabria e Leao portano il conto a 24 in meno di quattro mesi, oltre ogni livello accettabile, e a Lecce più che mai è stata netta la sensazione di eterno ritorno. Il Milan ha preso gol da angolo come col Psg, con azioni quasi in fotocopia. Si è fatto rimontare, come a Napoli due settimane fa. E’ calato nel secondo tempo, come a Parigi, come al Maradona, come con la Juve a San Siro. E’ stato molto, troppo lungo, come altre volte. Ha giocato un calcio frenetico e vagamente isterico, senza riuscire a raffreddare la partita con una fase difensiva ordinata o con il possesso palla. I social hanno gridato all’esonero ma Pioli ora non è a rischio.

MILAN SALVATO DAL VAR A LECCE

Milan salvato dal Var a Lecce: 2-2 (vinceva 0-2). Il 3-2 del Lecce misteriosamente annullato. Subito dimenticata la prestigiosa vittoria in Champions sul Psg.

La squadra di Pioli stava vincendo a Lecce 2-0 e pareggia 2-2 con gol finale di Piccoli annullato misteriosamente nel finale. Un capolavoro di autolesionismo dei rossoneri. Che sembravano in assoluto controllo della partita nonostante l’infortunio a Leao nei minuti iniziali.

Poi due gol del Milan con Giraud e Reijnders. Nella ripresa cambia tutto, soprattutto il Milan perde Calabria che resta nello spogliatoio, e si inverte il piano partita. In cinque minuti i rossoneri beccano due gol: prima da Sansone e poi da Banda. Il Milan non c’è più. Sansone colpisce il palo.

Giroud si fa espellere per somma di ammonizioni in pochi istanti.

E il Lecce segna il terzo gol con Piccoli che da 25 metri sorprende Maignan. Poi il Var richiama Abisso su un pestone (involontario) a Thiaw. Calcio che c’è ma non è nulla di che. Nessun gol sarebbe regolare nel calcio se vengono annullati gol del genere.

Gol annullato al Lecce, Marelli: «contatto leggero ma questo è il metro arbitrale seguito»

Lecce-Milan 2-2, a Dazn Luca Marelli commenta i vari episodi, soprattutto l’ultimo il gol a nostro avviso incredibilmente annullato al Lecce.

Marelli:

«Sul rinvio fate attenzione alla posizione di Abisso, non vede nulla perché è girato. C’è un contatto che può essere anche considerato piuttosto casuale tra Piccoli e Thiaw. Il tocco sul piede c’è. Abisso era girato, è un piccolo errore arbitrale. Abisso doveva guardare in direzione dei giocatori. Il motivo per cui è stato richiamato al Var è che non ha visto il contatto. Contatto leggero, posso essere d’accordo, ma la linea è che quando ci sono contatti in azioni che poi portano al gol, il Var interviene. La linea è questa. La ratio è sempre la stessa. Il Var è intervenuto perché qualcosa era sfuggito all’arbitro».

Sull’espulsione di Giroud dice Marelli:

Giroud espulso, il quarto rosso stagione del Milan.

«Pongracic si aiuta con le mani e quando uno si comporta così poi se tocca il pallone se ne assume le conseguenze, errore piuttosto grave di Abisso».

