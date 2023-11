L’Union Berlino perde sempre eppure i tifosi cantano il nome di Fischer (Süddeutsche)

Dodici sconfitte di fila. L’allenatore è osannato dai tifosi, non si dimette e incassa la fiducia del presidente Zingler

L’Union Berlino perde ancora, questa volta contro l’Eintracht Francoforte. A Urs Fischer, allenatore dell’Union, non basta il sostegno dei tifosi che prima della gara invocano il suo nome. Dagli spalti, come scrive la Sueddeutsche, si sentiva distintamente: “Urs Fischer! Urs Fischer!”. L’allenatore ai microfoni ha detto questo sostegno «descrive anche un po’ della coesione dell’Unione, che non solo si racconta, ma si vive».

Però la coesione non basta al prossimo avversario del Napoli in Champions League. L’Eintracht ne segna tre e l’Union è sempre di più invischiato nella lotta per la retrocessione. Male Bonucci e anche Gosens in difesa.

La Süddeutsche si chiede cosa significhi, adesso, questa ennesima sconfitta dell’Union Berlino per Fischer:

“Nonostante l’impressionante numero di dodici sconfitte: niente. “È l’allenatore e continua ad esserlo”, ha detto in tv il presidente [dell’Union Berlino] Dirk Zingler subito prima della partita, mentre lo stesso Fischer ha affermato di non vedere alcun motivo per dimettersi. Ciò valeva anche dopo la partita. Le parole di Zingler, tra l’altro, confermano le dichiarazioni che aveva rivolto prima della partita: “Ma che tifosi dell’Union saremmo se non credessimo con convinzione in Fischer?” E per ora questo significa: si va avanti con Fischer, non senza di lui“.

L’Union Berlino è terz’ultimo con 6 punti dopo dieci giornate di Bundesliga, undici i gol fatti e 22 quelli subiti. Mercoledì i tedeschi saranno ospiti del Napoli al Maradona per il ritorno dei gironi di Champions League. Al Napoli serve una vittoria per ipotecare la qualificazione agli ottavi, all’Union i tre punti servono per sperare di continuare a competere in Europa, se non in Champions almeno in Europa League.

Già la Faz dopo la partita con il Napoli aveva criticato Fischer:

“Urs Fischer ha bisogno di parlare. La situazione precaria con nove sconfitte ufficiali di fila sta mettendo molta pressione sull’umore dell’Union Berlino – e il rifiuto dell’attaccante David Fofana di stringere la mano quando è stato sostituito potrebbe avere ripercussioni. «Ci sarà un dialogo», ha annunciato il tecnico dopo l’amaro 0-1 (0-0) contro i campioni d’Italia del Napoli in Champions League“.

