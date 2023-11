Luis Enrique non fa drammi per gli infortuni: «Ho la rosa migliore del campionato»

In conferenza non ha voluto lamentarsi del calendario impegnativo: «Hanno deciso questo calendario e sta a me adattarmi.

Domani torna in campo anche la la Ligue 1 e scendono subito in campo due delle protagoniste della prima parte di stagione. Al Parc des Princes si affrontano Paris Saint-Germain e Monaco. Il tecnico del Psg, Luis Enrique ha presentato così la sfida in conferenza stampa:

«Il Monaco è una squadra che mi piace molto, non calcola, non pensa al risultato, pressa alta. Mostra sempre un buon livello. È la squadra che genera più occasioni alle nostre spalle, dovrebbe avere più punti»

Al contrario di altri allenatori, tra cui Tuchel, il tecnico spagnolo non ha voluto lamentarsi del calendario impegnativo:

«Qualcuno ha deciso questo calendario e sta a me adattarmi. Abbiamo le partite di Champions che determineranno se passeremo o meno, ma anche le partite della Ligue 1 sono molto importanti. Vogliamo buoni risultati»

Luis Enrique sul ritorno di Kimpembe: «Non sono un medico, ma nelle ultime due settimane si sta allenando con noi e sta facendo molto bene. Voglio davvero che torni a giocare»

Gli infortuni di Marquinhos e Zaire-Emery: «Ho la rosa migliore del campionato. Quando hai un infortunio è un momento triste ma la rosa è numerosa, di ottimo livello»

Il riscatto di Gonçalo Ramos: «È una buona notizia, sono molto contento, è un giocatore che ha futuro. Può affrontare diverse situazioni di gioco»

Il tecnico del Bayern, Tuchel si era scagliato contro i calendari troppo compressi

«Abbiamo giocatori mentalmente stanchi e fisicamente esausti. Capisco che sia una questione di diritti tv, di emittenti che possono scegliere le squadre ma è la seconda volta che giochiamo venerdì dopo la sosta e Davies e Kim tornano oggi dopo dei lunghi viaggi, è chiaramente una programmazione molto sfortunata».

