Lotito è furioso, si sta connettendo, ma non durerà a lungo (Messaggero)

Cala il gelo tra Sarri e Lotito dopo la sconfitta contro il Bologna, nel frattempo una nuova sfida di Champions è già alle porte e anche un possibile ritiro in caso di sconfitta.

Dopo la sconfitta contro il Bologna nella giornata di venerdì, è sceso il gelo sull’ambiente Lazio dopo la quinta sconfitta in campionato e la sesta in tutte le gare stagionali. Maurizio Sarri è finito sul banco degli imputati dopo un inizio di stagione altalenante. La sconfitta contro gli uomini di Thiago Motta ha acceso definitivamente gli animi del presidente Lotito come riportato dal Messaggero, pare che il presidente voglia imporre un ritiro prolungato fino al derby di domenica in caso di sconfitta contro gli olandesi del Feyenoord stasera all’Olimpico.

Subito in ritiro obbligatorio sino al derby nel caso in ui stasera dovesse arrivare un altro ko. Sarebbe una minaccia velata di Lotito, a pranzo a Formello non si parlava di altro

Come concordato dal d.s Fabiani non c’è stato bisogno di un ritiro già a partire dalla gara di Bologna, poiché una nuova sfida è imminente e sarebbe potuto essere controproducente a demolire ancor più gli animi della rosa.

Nel frattempo il presidente Lotito è rimasto in silenzio in questi ultimi due giorni ma pare sia un vulcano pronto ad esplodere in caso di risultato negativo contro gli olandesi. Il presidente non vorrebbe veder sfumare anche la qualificazione agli ottavi considerando il grosso introito che si riceve per il passaggio del turno, 10 milioni circa.

Lotito è furioso, ma si sta connettendo per il bene della Lazio. Conoscendolo però non resisterà a lungo

Oltre a questi problemi extra campo, si riempie anche l’infermeria di Formello con le aggiunta di Marusic uscito malconcio da un contrasto con Orsolini nella sfida del Dall’Ara. Invece Casale proverà un recupero lampo dallo stiramento patito proprio contro il Feyenoord nella gara d’andata.

Questi due match costituiscono un crocevia importante per la stagione dei biancocelesti e di Maurizio Sarri, in caso di nuove sconfitte il presidente Lotito di sicuro non rimarrà in silenzio e potrebbe esserci come già ventilato una punizione importante per la squadra.

Nonostante questa situazione non semplice, l’allenatore toscano si è presentato con uno spirito battagliero in conferenza stampa per spronare i suoi per la partita di Champions e per caricare i tifosi.

