Lazio, il caro-biglietti tiene i tifosi lontani da Lazio-Feyenoord (Corsport)

Curve a 45 euro, annunciati circa 30mila spettatori. “Così Lotito mette a rischio i 2,8 milioni in caso di vittoria e i 9,6 per il passaggio del turno”

Lazio, il caro-biglietti tiene i tifosi lontani da Lazio-Feyenoord. Lo scrive il Corriere dello Sport che accusa Lotito.

L’inferno, evocato da Sarri per mettere sotto il Feyenoord, costa una tombola. Quasi quanto i cartellini di Berardi e Zielinski, sarebbe il caso di aggiungere, inavvicinabili in estate per Lotito. Ecco il paradosso della Lazio: la Champions vale un Olimpico a metà, in linea con la politica del compromesso. Pochi laziali ci credono. La società ha alzato i prezzi per entrare allo stadio, non le ambizioni e neppure il livello degli acquisti, utili per rimpolpare la panchina ma insufficienti per continuare il percorso di crescita dopo il secondo posto dell’anno scorso. Poco più di trentamila spettatori annunciati a meno di 48 ore dall’evento. Complicato, forse inimmaginabile, avvicinarsi alla soglia dei 40.000. Questa era una partita da pienone, da sold out, per spingere la Lazio verso il sogno.

Curve e Distinti a 45 euro, come nel derby con la Roma. I tagliandi di Tevere variano da 70 a 150 euro. La Monte Mario da 110 a 150. Prezzi alle stelle in una serata in cui l’Olimpico sarà (o sarebbe stato) dipinto interamente di biancoceleste. Agli olandesi, infatti, è stata vietata la trasferta a Roma.

ABBONATI. Nel dettaglio i paganti sino a ieri erano poco più di diecimila e gli abbonati per il girone di Champions sono 21.280.

Lotito sostiene di voler difendere (e non svendere) il marchio, non si capisce in che modo. L’appeal di un club cresce con lo stadio pieno, si alimenta con i risultati sportivi e con i ricavi. Battere il Feyenoord vale un premio di 2,8 milioni di euro. La qualificazione agli ottavi Champions porterebbe altri 9,6 milioni. Sarebbe più semplice guadagnare con l’Olimpico pieno, non semivuoto, nello stesso interesse della società.

