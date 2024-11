De Laurentiis non ha alcuna intenzione di vendere Kvaratskhelia (Romano)

Nonostante l’interesse della Premier League e del Psg, il Napoli vuole trattenere il georgiano e spinge per il rinnovo il prima possibile

Secondo Fabrizio Romano, De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cedere Kvaratskhelia. Su di lui ci sono diverse squadre della Premier League, Barcellona e anche Psg. Ma il Napoli è fermamente intenzionato a rinnovare il contratto alla stella georgiana e spera di farlo il prima possibile.

Il Napoli vuole trattenere Kvaratskhelia nonostante le voci di mercato

Il noto giornalista esperto di calciomercato su Twitter (X):

“Napoli president De Laurentiis has no intention to sell Khvicha Kvaratskhelia this summer. Despite interest from PL clubs and PSG, Napoli want to keep Kvara as Osimhen is expected to leave — PSG also keen. Napoli will push to extend Kvara’s contract as soon as possible“.

Kvara, Luis Enrique lo considera uno dei potenziali sostituti di Mbappé (Repubblica)

Kvaratskhelia, Luis Enrique lo considera uno dei potenziali sostituti di Mbappé. Ne scrive l’edizione napoletana de la Repubblica con Pasquale Tina.

Il 23enne di Tbilisi è tentato da una mega offerta del Psg. In Francia non hanno dubbi: Luis Enrique considera il numero 77 azzurro uno dei potenziali sostituti di Mbappè che in estate si trasferirà al Real Madrid. Kvaratskhelia è l’obiettivo principale del direttore sportivo Luis Campos per la prossima stagione. Secondo il giornale “Le Parisien” ci sarebbe stato già un incontro con Mamuka Jugeli, procuratore di Kvara, per trovare un’intesa sull’ingaggio. Ma bisognerà fare i conti con De Laurentiis che è stato chiaro sulla questione: «L’offerta indecente va presentata a me». Khvicha ha un contratto fino al 2027 e il Napoli ha fissato un prezzo altissimo, circa 130 milioni, per lasciarlo partire già quest’estate, eventualità che De Laurentiis e il direttore sportivo Manna vogliono evitare considerando l’addio di Osimhen. Rinunciare a entrambi nella stessa sessione di mercato avrebbe un impatto molto pesante.

