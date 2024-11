Ne rimarranno invenduti solo duemila. La Curva B inferiore (5mila biglietti) è chiusa per il terremoto. Del settore ospiti 3mila tagliandi invenduti

Napoli-Bologna, ci saranno 43mila spettatori (su 45mila disponibili). Più di Napoli-Dnipro. Insomma siamo lontani dal flop. Il Napoli ha avuto tanti problemi in questa stagione ma allo stadio i tifosi ci vanno. E succederà anche oggi in occasione della partita contro il Bologna di Thiago Motta l’uomo che rifiutò di raccogliere l’eredità di Spalletti. I risultati gli hanno dato ragione.

Al netto dei biglietti gratuiti, in genere il numero di biglietti disponibili ammonta a 53mila. Questa in teoria la capienza per poter parlare di sold-out. Ora, però, la capienza è ridotta. Cinquemila biglietti – ossia il settore inferiore della Curva B – sono inagibili per il terremoto. In più ci sono i quattromila tagliandi del settore ospiti. Di questi quattromila, il Bologna ne ha acquistati mille. Ma gli altri tremila sono congelati, non possono essere venduti. Quindi oggi la capienza è di 45mila spettatori. Di questi 45mila, ne sono stati venduti 41mila e oggi i botteghini sono aperti: dai primi dati di vendita, la capienza finale dovrebbe essere di 43mila spettatori. Non proprio un flop. Anzi. Ricordiamo che per Napoli-Dnipro, semifinale di Europa League, gli spettatori furono 41mila circa.

Fino a ieri erano stati incassati 780mila euro per un prezzo medio del biglietto di 19 euro con ogni probabilità il più basso tra tutti i club di prima fascia della Serie A.

