Sinner salterà il Roland Garros al minimo segno di peggioramento (Gazzetta)

Il tennista è alla Juventus per recuperare l’infortunio all’anca. Se dovesse saltare il Roland Garros, ricomincerebbe dal torneo di Halle

Jannik Sinner, il tennista numero 1 italiano, si trova da ieri al J Medical per recuperare dall’infortunio all’anca che lo ha costretto a saltare gli Internazionali di Roma. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, dopo i primi esami filtra ottimismo. Jannik punta al Roland Garros, ma al minimo segnale negativo Sinner potrebbe saltare anche quello.

Sinner al J Medical, dal team filtra ottimismo

Scrive la Gazzetta:

In questi giorni nel centro medico della Juventus, Sinner svolgerà alcuni test e inizierà, sotto controllo degli specialisti, anche le cure fisioterapiche e la preparazione atletica. Sembra che dagli esami sia risultato un problema di natura traumatica e non ci sarebbero cause congenite o sintomo di altre patologie. L’obiettivo è comunque quello di provare a esserci al Roland Garros anche senza troppo allenamento nelle gambe. Il team è comunque convinto che se Jannik dovesse correre anche il minimo rischio di peggiorare o non guarire adeguatamente, la trasferta parigina non si farà.

Saranno fondamentali gli esami a cui si sottoporrà il giocatore a Torino, in una struttura di eccellenza come quella bianconera abituata a curare sportivi di altissimo livello. Jannik si era già rivolto al J Medical lo scorso anno per altri test, ma in questa occasione sarà visto anche dagli specialisti che valuteranno la sua condizione. Dal team filtra ottimismo, soprattutto una volta esclusi i guai più grossi. Un infortunio all’anca non è mai una buona notizia per un giocatore, ma in questo tennis dove velocità e carichi sono sempre più importanti, purtroppo è sempre più frequente. Al momento la trasferta parigina è confermata, ma se dovesse saltare allora Jannik ricomincerebbe dalla stagione sull’erba. Il primo appuntamento sui prati sarebbe per il torneo di Halle, Atp 500 in Germania al via dal 17 giugno e classico avvicinamento a Wimbledon in alternativa al Queens.

