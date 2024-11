I tifosi del Napoli snobbano la partita con il Bologna, niente sold out al Maradona (Cormezz)

Oggi alle 18 non ci sarà il solito colpo d’occhio delle precedenti partite. Prevale la diffidenza per una stagione da dimenticare in fretta

Oggi pomeriggio alle 18 si gioca Napoli-Bologna. Poteva essere uno scontro diretto per la Champions e invece sarà una partita con un valore diverso. Il Bologna può staccare il pass per la massima competizione europea, il Napoli al massimo per tenersi la Conference League. Il Corriere del Mezzogiorno però sottolinea l’indifferenza dei tifosi, alle 18 non ci sarà il solito sold out al Maradona.

Niente sold out al Maradona, prevale la diffidenza per una stagione da dimenticare

Scrive il Corriere del Mezzogiorno:

Il presente non sembra affascinare il tifoso del Napoli che ha deciso di snobbare la sfida con il Bologna (oggi ore 18) al Maradona. Non ci sarà il solito colpo d’occhio delle precedenti partite, dove era ancora viva la speranza per la Champions. Prevale, insomma, la diffidenza per una stagione da dimenticare in fretta. Tengono banco, ormai da diversi mesi, le voci sul prossimo allenatore del Napoli.

Napoli, contro il Bologna torna Kvara. Rossoblù a caccia della qualificazione in Champions

Il Napoli domani alle 18 ospiterà il Bologna, che è determinata a raggiungere il prima possibile la qualificazione matematica in Champions League. Recuperato Kvaratskhelia, gli indisponibili degli azzurri restano Piotr Zielinski, Leander Dendoncker; stamani anche Mario Rui ha dovuto abbandonare l’allenamento per infortunio. Ancora in dubbio Giacomo Raspadori, che ha svolto solo una parte dell’allenamento in campo.

Stando a quanto riportato da Sky e La Gazzetta dello Sport:

Per il Napoli, davanti a Meret dovrebbero esserci i centrali Rrahmani e Juan Jesus, con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. A centrocampo confermati Anguissa, Lobotka, Cajuste. In attacco, Kvara completerà il tridente con Politano e Osimhen.

I diffidati degli azzurri saranno Mazzocchi, Lobotka e Osimhen.

Il Bologna dovrebbe schierarsi con Skorupski in porta; difesa a 4 con Posch e Kristiansen sulle fasce, Lucumi centrale accompagnato da uno tra Beukema e Calafiori. In mediana Freuler e Aebischer; sugli esterni se la giocano Ndoye e Orsolini per la fascia destra, mentre Saelemaekers occuperà quella sinistra. Sulla trequarti uno tra Urbanski e El Azzouzi accompagneranno Zirkzee, unico riferimento centrale.

Ricordiamo che per i rossoblù è indisponibile Lewis Ferguson, rottura del crociato.

