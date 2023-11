La Champions è l’obiettivo prioritario del Napoli (Corsport)

Napoli-Union Berlino vale più di 12 milioni. Sono in ballo 2,8 milioni di euro (per la vittoria) e i 9,6 del presumibile passaggio agli ottavi

La Champions è l’obiettivo prioritario del Napoli. Lo ricorda il Corriere dello sport.

Napoli-Union Berlino vale tre punti e un sacco di euro, una montagna, perché in quell’ora e mezza c’è il prestigio d’un successo da inseguire ad ogni costo, tre punti che pesano e la possibilità di concedersi un futuro abbagliante, persino accecante, perché 2,8 milioni di euro (per la vittoria) e i 9,6 del presumibile passaggio agli ottavi.

ha già consentito di passare all’incasso (15,64 milioni per la partecipazione). È la somma che fa la differenza: il Napoli ha già “guadagnato” 5,6 milioni (l’eredità per i successi di Braga e di Berlino), ha la possibilità di costringere l’Uefa a procedere con altri bonifici nelle tre gare che restano.

Champions League è stasera ma in realtà è ovunque, nei pensieri della gente, nell’obiettivo di Rudi Garcia («arrivare tra le prime quattro»), nei desideri di una società che sa reggersi attraverso la propria politica finanziaria e che per starsene serenamente laddove è stata in grado di proiettarsi ha comunque necessità di approvvigionarsi attraverso questo calcio generoso e però anche costoso.

Bonus Champions: il Napoli è la squadra italiana che incasserà di più (Calcio e Finanza)

La Uefa verserà ai trentadue club che partecipano alla Champions League un totale di 284,55 milioni di euro; 134,4 di questi per i risultati delle prime quattro giornate e i restanti 150,5 milioni per la prima parte del market pool.

Alle italiane toccheranno 34,7 milioni sia per il market pool, dato relativo al valore mercato della Champions in Italia, sia per i risultati delle prime quattro partite disputate.

Secondo le analisi di Calcio e Finanza, il club italiano che incasserà di più è il Napoli, a cui spettano 12,4 milioni di euro. La cifra è legata alla prima posizione in classifica della Serie A dell’anno scorso. Attualmente il Napoli è al secondo posto della classifica del Girone C, con due vittorie e l’unica sconfitta contro il Real.

