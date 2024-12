Napoli, il nuovo direttore sportivo Manna è già a Castel Volturno con Chiavelli (Sky)

Un primo significativo passo nella ricostruzione del Napoli. Sull’allenatore resistono i quattro nomi: Gasperini, Conte, Pioli, Italiano

Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, sulle ultime notizie del Napoli. Il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna si trova già a Castel Volturno. Si attende solo la comunicazione ufficiale dal Napoli. Questa mattina il comunicato della Juventus che informava sulla “risoluzione consensuale del contratto”.

Subito a lavoro per prendere confidenza con l’ambiente

Le parole di Massimo Ugolini a Sky:

«Manna è a Castelvolturno con l’ad Chiavelli. Oggi subito a lavoro per prendere conoscenza del suo nuovo ambiente di lavoro. Oggi un primo significativo passo nella ricostruzione del Napoli. Qualcosa verrà fatto ma molto dipenderà dal nome dell’allenatore. Ci sono da una parte Gasperini e Conte per la difesa a tre,e dall’altra Pioli-Italiano che giocano con la difesa a quattro.

Con Gasperini potrebbe essere un 3-4-3, Natan sarà da valutare, poi Rrahmani. Di Lorenzo e Olivera sugli esterni. Per struttura a centrocampo i giocatori hanno le caratteristiche per essere idonei per un centrocampo come lo intende Gasperini. Davanti Politano, Raspadori e Kvara. Lobotka verrebbe penalizzato, Raspadori non ha i centramenti che Gasp preferisce sfruttare in area di rigore. Poi con Conte si passa a 5 in mezzo al campo e verrebbe valorizzato Lobotka.

Il Napoli di Pioli invece con il 4-2-3-1 con Lobotka al fianco di Anguissa. Raspadori sotto punta e poi i punti interrogativi sull’attaccante e sul difensore».

Napoli, Manna ha risolto con la Juventus: “Risoluzione consensuale del contratto” Giovanni Manna non è più un dirigente della Juventus. Lo ha comunicato la società sul proprio sito ufficiale. Adesso può arrivare a Napoli, potrebbe essere già in tribuna al Maradona domenica contro il Lecce. Il comunicato: Le strade di Giovanna Manna e della Juventus si dividono. È ufficiale la risoluzione consensuale del suo contratto con il Club. L’Head of First Team saluta dopo cinque stagioni insieme. Cinque anni che lo hanno visto prima occuparsi del Settore Giovanile bianconero in qualità di Responsabile dell’Under 19 e poi dell’allora Under 23 – oggi Next Gen – in veste di Direttore Sportivo, con il primario obiettivo di fare crescere e maturare i tanti giovani presenti in rosa. Ringraziamo Giovanni per il lavoro svolto con grande professionalità in questi anni insieme e gli auguriamo buona fortuna per il futuro.

ilnapolista © riproduzione riservata