Napoli, Ngonge e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato

Personalizzato anche per Mario Rui e Zielinski. Gollini è ristabilito e si è allenato con la squadra.

Il Napoli torna ad allenarsi in vista dell’ultima partita di campionato contro il Lecce, in programma domenica alle 18 al Maradona. Nell’allenamento odierno, Ngonge e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato. Stessa cosa anche per Mario Rui e Zielinski. L’unico ristabilito è Gollini, il portiere si è allenato regolarmente con il gruppo.

Il report del Napoli

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce, ultima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona. La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e circuito tecnico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Ngonge, Mario Rui, Osimhen e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Gollini si è allenato in gruppo”.

De Laurentiis: «Ngonge è stato l’unico acquisto che ho scelto personalmente»

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha tenuto una conferenza stampa sui ritiri estivi degli azzurri a Dimaro e Castel di Sangro. Nell’occasione, ha precisato alcune linee di calciomercato che si sono verificate quest’anno, soprattutto l’acquisto di Cyril Ngonge dall’Hellas Verona a gennaio. Il presidente non è sembrato particolarmente soddisfatto degli acquisti del Napoli di quest’anno, tanto da dichiarare:

«Se le scelte degli scouting non si sono rivelate quelle presunte… io la mia parte di investimenti l’ho fatta. Abbiamo preso tanti giocatori, anche nel mercato di gennaio, non mi sono mai tirato indietro anche quando avevo capito che la stagione era compromessa. Bisogna andare avanti per capire quali sono stati i pro e i contro; in una società non ci sono solo i calciatori, ci sono anche altri che lavorano su altre strade. L’unica scelta che ho fatto personalmente è stata Ngonge».

ilnapolista © riproduzione riservata